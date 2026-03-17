Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался об уровне Дарьи Непряевой.
– Как вы оцениваете уровень девушек в нашей сборной с учетом того, как Дарья Непряева выступала на Олимпийских играх? Грустно?
– Ее выступление ожидаемо. Она поехала с пятых-шестых мест на Кубке России. Мы понимаем, что у нас есть девушки, которые выступали бы на этапах Кубка мира значительно лучше.
У нас, возможно, уже завершается смена поколений: пришли более молодые девушки, они уже становятся лидерами и завоевывают места. В классической гонке на чемпионате России первые три места разделили всего пять секунд. Проигрыш в 40 секунд отбрасывает спортсмена на 15-20-е места. Средний уровень лыжниц вырос.
На тяжелых трассах, например, Алина Пеклецова способна очень ярко создавать конкуренцию тем же Андерссон и Карлссон. Думаю, нашим спортсменкам нужно просто выехать и увидеть это на месте: побороться в очной борьбе – это даст силы и уверенность.
– Вас не удивили слова Дарьи о том, что многие в России считают ее незаслуженно попавшей на Олимпиаду?
– Она должна понимать, что спорт – это жесткая иерархия. Есть первое место, второе, третье, и по этим критериям формируется команда. То, что она поехала с пятых-шестых-восьмых мест, – никто не ставит ей это в упрек. Она попала по тем критериям, которые существуют.
Это нужно воспринимать как есть: показывай результаты, выигрывай – и поедешь лидером. Если нет – принимай реальность. Да, она была лидером общего зачета в прошлом году, но за прошлые заслуги не выезжают, – сказал Бородавко.
Что Непряеву выбрал для участия на ОИ ФИС, а не национальная федерация? Так это правда. И ФЛГР и РФ никогда с этим не смирится. Примет как нынешнюю данность, запомнит, но не смирится.
Я понимаю, что тебе и таким как ты лечь под запад в том или ином вопросе это как здрасте, но в стране достаточно много людей не потерявших гордость.
А так повторюсь:
"Дарья Непряева вполне неплохой "маркер" для нынешнего состояния женских лыж в России. И несмотря на вопли некоторых "экспертов" и прочих губок-бо, это состояние вполне неплохое. Просто "эксперты" больше используют пропагандистские приемы типо - Непряева была первой в КР прошлого сезона, а значит она лучшая(во всех компонентах) лыжница РФ.
Проблема в том, что это не совсем так)). Даже если рассматривать БЕЗ реально лучших наших лыжниц - Терентьевой и Степановой - Дарья в прошлом сезоне:
- третья в классическом спринте(Фалеева, Баранова);
- четвертая в спринте свободным стилем(Фалеева, Баранова, Сорина);
- первая в классических дистанциях;
- пятая в дистанциях свободным стилем(Паклецова, Смирнова, Каличева и Кулешова).
Если учитывать все же сеструху(Терентьеву) и "блогершу"(Степанову) + добавить молодую уникума на дистанциях(Паклецову) и целый ряд, появившихся в этом сезоне, молодых спринтерш(Пантрина, Шорохова и Крамаренко), то в этом олимпийском сезоне окажется что Непряева:
- пятая-седьмая в классическом спринте;
- шестая-седьмая в спринте свободным стилем;
- третья в классических дистанциях;
- четвертая-пятая в дистанциях свободным стилем.
Итого, участвуй наши девчули полноценно в международных турнирах и на данной ОИ они бы:
- вчетвером!! прошли квалу в спринте(так как Даша заняла 35 место, а у нас есть 4-5 более сильных спринтерш);
- в разделке(Даша заняла 21 место) Терентьева, Паклецова, Степанова и Крупицкая, как более сильные дистанционщицы свободным стилем ВСЕ были бы как минимум в ТОП-20, а то и в ТОП-15;
- в скиатлоне(Непряева была 17-й) тоже более сильные Терентьева и Паклецова были бы в ТОП-15 минимум. А Крупицкая и Горбунова всяко не слабее Непряевой;
- в марафоне классикой(Непряева - 11-я) сеструха и уникум(Паклецова) были бы выше, а это ТОП-10 минимум.
Как то так. Это то что дает нам "маркер" в виде несомненно талантливой молодой РАСТУЩЕЙ лыжницы, которой и является Дарья Непряева.
+ несомненно был бы лучше сервис, медицина, восстановление, инвентарь, психологический настрой в российской команде и прочие факторы, которые ПОВЫСИЛИ бы результат ВСЕЙ КОМАНДЫ."
Этот уникум ни разу в жизни даже на ЧР марафон не бегала, тем более классикой. А на скоростях КМ она бы сошла с дистанции километре на 35-м. Ладно бы ещё Крупицкую в пример привести...
В ФЛГР есть лишь одна лыжница, которая комплексно сильнее Непряевой, её старшая сестра, Наталья Терентьева. Но так как она ушла во второй декрет, то выходит, что Дарья сейчас №1.
Но вообще все эти разговоры не имеют смысла, потому что ехать должна вся команда и уже доказывать на месте.
Либо ФЛГР полностью "ложится" под ФИС:
- сначала они будут выбирать кто поедет от РФ на международные старты из спортсменов и специалистов сборной и не каких условиях
- потом будут вмешиваться в непосредственное распределение должностей в ФЛГР
- потом через них будут полностью руководить ФЛГР
Как говорится - "Сначала ты танцуешь джаз, а позже ....." 😄😄😄