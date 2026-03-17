  • Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался об уровне Дарьи Непряевой.

– Как вы оцениваете уровень девушек в нашей сборной с учетом того, как Дарья Непряева выступала на Олимпийских играх? Грустно?

– Ее выступление ожидаемо. Она поехала с пятых-шестых мест на Кубке России. Мы понимаем, что у нас есть девушки, которые выступали бы на этапах Кубка мира значительно лучше.

У нас, возможно, уже завершается смена поколений: пришли более молодые девушки, они уже становятся лидерами и завоевывают места. В классической гонке на чемпионате России первые три места разделили всего пять секунд. Проигрыш в 40 секунд отбрасывает спортсмена на 15-20-е места. Средний уровень лыжниц вырос.

На тяжелых трассах, например, Алина Пеклецова способна очень ярко создавать конкуренцию тем же Андерссон и Карлссон. Думаю, нашим спортсменкам нужно просто выехать и увидеть это на месте: побороться в очной борьбе – это даст силы и уверенность.

– Вас не удивили слова Дарьи о том, что многие в России считают ее незаслуженно попавшей на Олимпиаду?

– Она должна понимать, что спорт – это жесткая иерархия. Есть первое место, второе, третье, и по этим критериям формируется команда. То, что она поехала с пятых-шестых-восьмых мест, – никто не ставит ей это в упрек. Она попала по тем критериям, которые существуют.

Это нужно воспринимать как есть: показывай результаты, выигрывай – и поедешь лидером. Если нет – принимай реальность. Да, она была лидером общего зачета в прошлом году, но за прошлые заслуги не выезжают, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
"она была лидером общего зачёта в прошлом году" и "за прошлые заслуги не выезжают", у меня нет слов , а Даше успехов, она достойно выступила на международной арене
Ответ Evgeni spb
С ним сейчас согласны те же люди, которые до сих пор считают сильнейшим лыжником страны Большунова))))
Ответ Evgeni spb
а Бородавко и не сказал, что не достойно
Бородавкой как всегда необычайно многословен.как всегда зависть и тщеславие не дают спокойно жить. Савелий, плох, Дарья слаба ну тогда по сути и ваш Шурик ни чем не лучше. Сорина еще назови тренертшкой.успокоился бы уже, дедушка..
Ответ Александр Цветочкин
Что он не так сказал?
Что Непряеву выбрал для участия на ОИ ФИС, а не национальная федерация? Так это правда. И ФЛГР и РФ никогда с этим не смирится. Примет как нынешнюю данность, запомнит, но не смирится.
Я понимаю, что тебе и таким как ты лечь под запад в том или ином вопросе это как здрасте, но в стране достаточно много людей не потерявших гордость.
"Дарья Непряева вполне неплохой "маркер" для нынешнего состояния женских лыж в России. И несмотря на вопли некоторых "экспертов" и прочих губок-бо, это состояние вполне неплохое. Просто "эксперты" больше используют пропагандистские приемы типо - Непряева была первой в КР прошлого сезона, а значит она лучшая(во всех компонентах) лыжница РФ.
Проблема в том, что это не совсем так)). Даже если рассматривать БЕЗ реально лучших наших лыжниц - Терентьевой и Степановой - Дарья в прошлом сезоне:
- третья в классическом спринте(Фалеева, Баранова);
- четвертая в спринте свободным стилем(Фалеева, Баранова, Сорина);
- первая в классических дистанциях;
- пятая в дистанциях свободным стилем(Паклецова, Смирнова, Каличева и Кулешова).
Если учитывать все же сеструху(Терентьеву) и "блогершу"(Степанову) + добавить молодую уникума на дистанциях(Паклецову) и целый ряд, появившихся в этом сезоне, молодых спринтерш(Пантрина, Шорохова и Крамаренко), то в этом олимпийском сезоне окажется что Непряева:
- пятая-седьмая в классическом спринте;
- шестая-седьмая в спринте свободным стилем;
- третья в классических дистанциях;
- четвертая-пятая в дистанциях свободным стилем.
Итого, участвуй наши девчули полноценно в международных турнирах и на данной ОИ они бы:
- вчетвером!! прошли квалу в спринте(так как Даша заняла 35 место, а у нас есть 4-5 более сильных спринтерш);
- в разделке(Даша заняла 21 место) Терентьева, Паклецова, Степанова и Крупицкая, как более сильные дистанционщицы свободным стилем ВСЕ были бы как минимум в ТОП-20, а то и в ТОП-15;
- в скиатлоне(Непряева была 17-й) тоже более сильные Терентьева и Паклецова были бы в ТОП-15 минимум. А Крупицкая и Горбунова всяко не слабее Непряевой;
- в марафоне классикой(Непряева - 11-я) сеструха и уникум(Паклецова) были бы выше, а это ТОП-10 минимум.
Как то так. Это то что дает нам "маркер" в виде несомненно талантливой молодой РАСТУЩЕЙ лыжницы, которой и является Дарья Непряева.
+ несомненно был бы лучше сервис, медицина, восстановление, инвентарь, психологический настрой в российской команде и прочие факторы, которые ПОВЫСИЛИ бы результат ВСЕЙ КОМАНДЫ."
Ответ Gondeira
-- в марафоне классикой уникум(Паклецова) были бы выше, а это ТОП-10 минимум.

Этот уникум ни разу в жизни даже на ЧР марафон не бегала, тем более классикой. А на скоростях КМ она бы сошла с дистанции километре на 35-м. Ладно бы ещё Крупицкую в пример привести...
Какой же душный и неприятный человек этот Бородавко
Печально, что такие зависливые люди у нас тренерами работают
Ответ Lokomotivche
Так это разве не правда, что Дарья не Лидер? Сорин в недавнем интервью ставил её на 6-ое место среди членов сборной. Я бы посочувствовал недопущенным. Попробуйте быть объективным.
Ответ дормидонт
Нормальный человек, а тем более тренер, мог бы сказать просто: Дарья одна из лучших наших лыжниц и всё, но нет, надо гамница подлить в сторону Даши
Как же гложет зависть ЭПОхального тренеришку от того, что не его подопечные на международке выступают )
В ФЛГР есть лишь одна лыжница, которая комплексно сильнее Непряевой, её старшая сестра, Наталья Терентьева. Но так как она ушла во второй декрет, то выходит, что Дарья сейчас №1.
Ответ Йенс Мустерманн
Не фанатикам бедного инвалида-астматика рассуждать про ЭПО )))
Ответ anveder
Он не фанат Легкова же
Ну, раз Юрий Бородавко прочерчивает линию по окончании первых двух этапах Кубка России и отметает прошлые заслуги спортсменов, то о выступлении Большунова на Кубке мира не может быть и речи — с его единственным серебром за шесть гонок. Именно по тому спортивному принципу, которого Бородавко придерживается. Зафиксируем это.
Ответ Инфернал
Да, и кто эти 8-10 лыжников, которые были выше Сани по результатам на первых двух этапах Кубка России?
Ответ Инфернал
Вам нелюбовь к некоторым спортсменам думать не дает? Большунов в любой из его форм, в которых он был на КР, прошел бы на КМ.
Хороший человек не может быть бородавкой
Надеюсь Дарья эту чушь не читает. «Собаки лают—караван идет».Трудолюбие, упорство и сила воли, и все прийдет.
Ответ Артур Джаниашвили
Да, конечно. А то прочтет и начнет жаловаться, что ее не любят коллеги. Ну тут такое... по моему она просто не очень умна (мне так она показалась из своего большого интервью здесь). По моему вообще можно было бы ей не поднимать эту тему, так как она скаталась на ОИ, а остальные такие же как она и лучше- нет. И что они должны, радоваться за нее? Нет конечно. Есть шанс такие вещи заминать- выходи с ними и показывай что ты лучше. Не знаю насколько она это понимает.
У женщин Пеклецова, Крупицкая и Степанова, конечно, выглядят сильнее Даши. Надеюсь, хотя бы первых двух допустят в следующем сезоне и мы увидим реальную борьбу за медали на КМ.
Ответ Anton Y_1116778155
А Терентьева?
Ответ Gondeira
Ей для начала вернуться надо. Пока другие лидеры у нас
С пятых-шестых мест - это перебор. Дарья у нас в тройке могла бы сейчас быть, хоть и не считаю её сильнейшей.
Но вообще все эти разговоры не имеют смысла, потому что ехать должна вся команда и уже доказывать на месте.
Ответ Guillermo
Речь идет о влиянии.
Либо ФЛГР полностью "ложится" под ФИС:
- сначала они будут выбирать кто поедет от РФ на международные старты из спортсменов и специалистов сборной и не каких условиях
- потом будут вмешиваться в непосредственное распределение должностей в ФЛГР
- потом через них будут полностью руководить ФЛГР
Как говорится - "Сначала ты танцуешь джаз, а позже ....." 😄😄😄
