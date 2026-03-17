Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»

Бородавко о Непряевой: есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира лучше.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался об уровне Дарьи Непряевой .

– Как вы оцениваете уровень девушек в нашей сборной с учетом того, как Дарья Непряева выступала на Олимпийских играх? Грустно?

– Ее выступление ожидаемо. Она поехала с пятых-шестых мест на Кубке России. Мы понимаем, что у нас есть девушки, которые выступали бы на этапах Кубка мира значительно лучше.

У нас, возможно, уже завершается смена поколений: пришли более молодые девушки, они уже становятся лидерами и завоевывают места. В классической гонке на чемпионате России первые три места разделили всего пять секунд. Проигрыш в 40 секунд отбрасывает спортсмена на 15-20-е места. Средний уровень лыжниц вырос.

На тяжелых трассах, например, Алина Пеклецова способна очень ярко создавать конкуренцию тем же Андерссон и Карлссон. Думаю, нашим спортсменкам нужно просто выехать и увидеть это на месте: побороться в очной борьбе – это даст силы и уверенность.

– Вас не удивили слова Дарьи о том, что многие в России считают ее незаслуженно попавшей на Олимпиаду?

– Она должна понимать, что спорт – это жесткая иерархия. Есть первое место, второе, третье, и по этим критериям формируется команда. То, что она поехала с пятых-шестых-восьмых мест, – никто не ставит ей это в упрек. Она попала по тем критериям, которые существуют.

Это нужно воспринимать как есть: показывай результаты, выигрывай – и поедешь лидером. Если нет – принимай реальность. Да, она была лидером общего зачета в прошлом году, но за прошлые заслуги не выезжают, – сказал Бородавко.