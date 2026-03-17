Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»

Бородавко о нейтральном статусе: требования FIS абсолютно надуманные.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко назвал надуманными критерии нейтрального статуса.

– Большунов, получается, весь сезон работает индивидуально?

– Нет, не весь. Сбор в Италии изначально планировался, когда мы выстраивали подготовку: он должен был быть перед Олимпийскими играми. Но, к сожалению, не сложилось: и CAS не помог – Александру не дали допуск.

– Как вы думаете, это связано с тем, что он сильнейший лыжник страны?

– На мой взгляд, требования FIS абсолютно надуманные. Они прекрасно знают, что 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами. Даже если брать сборные США – там такая же история. В каждой стране силовики поддерживают молодежь, потому что это возраст службы.

Нужно сказать спасибо нашим силовым структурам: они идут навстречу, создают спортроты, которые позволяют и служить, и получать зарплату, и вести нормальную жизнь. Это общепринятая практика. Но при этом самая болевая точка в глазах FIS – это принадлежность к силовым структурам.

При этом у нас, например, есть спортсмен Андрей Сахаров: он не служил ни в армии, вообще не имеет отношения к силовикам. По критериям FIS у него «чистый лист». И тем не менее ему не то, что не дают разрешение – ему просто не дают ничего. Непонятно, почему. Многим спортсменам так и не прислали никаких ответов. Вопросов много и к FIS, и к Международному олимпийскому комитету: почему так происходит.

– Есть ощущение, что после Олимпиады в Милане станет проще?

– Все зависит от политических деятелей в разных странах. То потепление, которое началось со стороны МОК, многие увидели, и действительно есть попытки вернуть российский спорт на международный уровень.

Но федерации – это общественные организации, там многое решается голосованием. А голосование – это люди: человеческий фактор, представители своих стран. Они отстаивают интересы правительств. Поэтому вернуться «естественным путем» будет крайне сложно.

Это возможно только жестким политическим решением – через сильное давление. Примерно так же, как было с отстранением. Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. А когда они увидели, что все доведено до неприличия – стало ясно, что это создает диссонанс. Они действительно сделали все лучшее для своей команды: методики, подготовку. Показали величие. И теперь можно, условно говоря, «пускать русских», потому что они понимают: при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований – и Кубок мира может потерять популярность. Они останутся вариться между собой, а это им тоже неинтересно, – сказал Бородавко.