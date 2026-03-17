  Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»
9

Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»

Бородавко о нейтральном статусе: требования FIS абсолютно надуманные.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко назвал надуманными критерии нейтрального статуса.

– Большунов, получается, весь сезон работает индивидуально?

– Нет, не весь. Сбор в Италии изначально планировался, когда мы выстраивали подготовку: он должен был быть перед Олимпийскими играми. Но, к сожалению, не сложилось: и CAS не помог – Александру не дали допуск.

– Как вы думаете, это связано с тем, что он сильнейший лыжник страны?

– На мой взгляд, требования FIS абсолютно надуманные. Они прекрасно знают, что 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами. Даже если брать сборные США – там такая же история. В каждой стране силовики поддерживают молодежь, потому что это возраст службы.

Нужно сказать спасибо нашим силовым структурам: они идут навстречу, создают спортроты, которые позволяют и служить, и получать зарплату, и вести нормальную жизнь. Это общепринятая практика. Но при этом самая болевая точка в глазах FIS – это принадлежность к силовым структурам.

При этом у нас, например, есть спортсмен Андрей Сахаров: он не служил ни в армии, вообще не имеет отношения к силовикам. По критериям FIS у него «чистый лист». И тем не менее ему не то, что не дают разрешение – ему просто не дают ничего. Непонятно, почему. Многим спортсменам так и не прислали никаких ответов. Вопросов много и к FIS, и к Международному олимпийскому комитету: почему так происходит.

– Есть ощущение, что после Олимпиады в Милане станет проще?

– Все зависит от политических деятелей в разных странах. То потепление, которое началось со стороны МОК, многие увидели, и действительно есть попытки вернуть российский спорт на международный уровень.

Но федерации – это общественные организации, там многое решается голосованием. А голосование – это люди: человеческий фактор, представители своих стран. Они отстаивают интересы правительств. Поэтому вернуться «естественным путем» будет крайне сложно.

Это возможно только жестким политическим решением – через сильное давление. Примерно так же, как было с отстранением. Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. А когда они увидели, что все доведено до неприличия – стало ясно, что это создает диссонанс. Они действительно сделали все лучшее для своей команды: методики, подготовку. Показали величие. И теперь можно, условно говоря, «пускать русских», потому что они понимают: при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований – и Кубок мира может потерять популярность. Они останутся вариться между собой, а это им тоже неинтересно, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Спортс в своих лучших традициях, размазывает на несколько дней по отрывкам интервью.
А Бородавко вбрасывает как обычно, 90% лыжников являются силовиками во всех странах? А че не 100?
Интересно какое звание у Клэбо или Нисканена, полковники поди
Ответ SkiSiber
Спортс в своих лучших традициях, размазывает на несколько дней по отрывкам интервью. А Бородавко вбрасывает как обычно, 90% лыжников являются силовиками во всех странах? А че не 100? Интересно какое звание у Клэбо или Нисканена, полковники поди
ну Нисканена вы погуглите, потому что без звания принимать участия в гонках CISM нельзя, а он вполне себе принимал
Капитан Джессика Диггинс, армия США, первый пилот UH-60 Black Hawks.
Старший сержант Гас Шумахер, армия США, стрелок UH-60 Black Hawks в экипаже Джессики Диггинс.
Йоханнес Хёсфлот Клебо, генерал-полковник армии Норвегии, командующий армейским и морским спецназом.
Капитан Джессика Диггинс, армия США, первый пилот UH-60 Black Hawks. Старший сержант Гас Шумахер, армия США, стрелок UH-60 Black Hawks в экипаже Джессики Диггинс. Йоханнес Хёсфлот Клебо, генерал-полковник армии Норвегии, командующий армейским и морским спецназом.
А против них полковник Червоткин, майор Спицов, капитан Ларьков, лейтенант Коростелев и ефрейтор Большунов 🫡
Ну про 90%, естественно загнул. Но есть игры CISM, по сути вторая по членству спортивная надстройка после МОК. Регулярно проводятся CISM Military World Games. Зимние были ровно год назад в Швейцарии. Первое место в общем зачёте заняла Франция. У них, например, там вроде как бегал лыжник из серебряного состава прошедших ОИ. Причем если по старым играм полно информации,поэ этой почти военная тайна))
По факту все верно отметил. 90 процентов или не 90 - не знаю, но здесь уже в комментариях упоминали игры CISM. Так вот я их помню со времен Венсана Виттоза. Часто смотрел фисовскую статистику по протоколам и четко помню, как эти гонки среди военных просто практически повторяли топ-20 с этапа кубка мира, предшествовавшего им на неделю. Условно основной пелотон пробежал в Давосе, через неделю пробежал в каком нибудь Гомсе эти военные игры, а еще через неделю стартует на тур де ски. Так вот кого там только не было - французы, швейцарцы, немцы, все топовые имена. Бородавко абсолютно прав, что тема, когда спортсмен чисто бюрократически числится в каком либо спортивном подразделении военных или полиции - это общемировая практика. Где то больше распространено, как в центральной Европе, где то меньше, как, например, в Скандинавии. Важно одно - спортсмены, допуск которых обсуждается, конечно, не выполняют никаких задач кроме участия в гонках и подготовке к ним. Какая бы корочка в тумбочке не лежала, они - профессиональные спортсмены, что априори исключает любую другую профессиональную деятельность. Любой, кто в контексте, это понимает. Просто на шару выбрали критерий, объединяющий большое количество сборников и на основе его отказывают. С тем же успехом завтра поймут, что всех сборников объединяет наличие волос на голове и заставят бриться налысо ради нейтрального статуса. Конечно, век спортсмена короткий и хочется выступать любой ценой, но если начинают изначально выдвигаться дискриминационные условия, то все это полная фигня.
Чего уж говорить, ладно сборные Франции, Швейцарии, Австрии, Финляндии и Италии (причем как лыжные, так и биатлонные) в полном составе регулярно гоняются на чемпионатах мира среди военных. Уже даже нашумевший тут недавно Элиас Кек, опередивший Коростелева на молодежном чемпионате мира, успел поучаствовать в таких соревнованиях. С юных лет, что называется 😀
какой кошмар как может этот тупой жирный старик тренировать сборную и быть в ней старшим тренером и ведь , просмотрев часть комментов, вижу что и комментаторы малоумные.
