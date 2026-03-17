  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Бородавко об отстранении: «Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов»
1

Бородавко об отстранении: «Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов»

Бородавко: многим нашим лыжникам сложно найти мотивацию в период отстранения.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, как отстранение сказывается на мотивации спортсменов.

– Вы не любите сослагательного наклонения, но после Олимпиады много разговоров: если бы был Большунов, он бы помешал Клэбо стать таким титулованным. Но если смотреть на результаты внутри страны, видно, что Коростелев, мог обыгрывать Александра. Можно ли говорить, что Большунов действительно был бы конкурентом Клэбо?

– Я бы разделил это на две части. Давайте вернемся в 2022 год. Наши спортсмены были если не на пике, то в топе – очень конкурентоспособные. И не только Александр. Нас боялись, нас воспринимали как равных. Четыре года отстранения сказались. И когда говорят «Давайте сейчас сравним», все понимают, что в нашем чемпионате нет той конкуренции и той мотивации, а это естественным образом снижает соревновательные скорости и возможности спортсмена. Чтобы вернуться на прежний уровень, нужно время.

А сейчас сравнение неэтичное. Даже в нынешнем состоянии, если бы заранее было понятно, мотивация, самореализация в тренировочном плане, психологический настрой были бы на другом уровне. Особенно в раздельных гонках и скиатлоне расклады точно были бы иными.

Одно дело – готовиться к российским стартам, другое – к международным. Соревновательные скорости и конкуренция на Кубке мира значительно выше, структура снега другая – и все, о чем говорили раньше, про адаптацию, действительно имеет значение. Это не происходит по щелчку.
 
Чтобы это понять, иностранных спортсменов нужно было бы поместить хотя бы на год-два в такую внутреннюю изоляцию. Тогда мы бы посмотрели, что с ними станет. Они бы сразу поняли, что такое отсутствие мотивации, конкуренции, международных стартов. Да, можно соревноваться внутри страны – но мы видим, к чему это приводит. Мы это понимаем и контролируем, но коренным образом изменить не можем. Пытаемся мотивировать спортсменов разными способами, но это не всегда работает.

Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию, чтобы заставлять себя работать тяжело и долго. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов: у них есть имя, они оставили след в мировом спорте. И им реально трудно. Единицы пытаются найти мотивацию и продолжать двигаться. У кого-то цель – медаль на чемпионате мира или Олимпиаде. У кого-то – выиграть еще и войти в историю. Только самолюбие заставляет переносить тяжелейшие нагрузки и выходить за пределы физиологических возможностей, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoЮрий Бородавко
logoлыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoЙоханнес Клэбо
logoАлександр Большунов
logoсборная Норвегии
logoсборная России (лыжные гонки)
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"...А сейчас сравнение неэтичное..." этот старый заплывший жиром старик понимает что он противоречит сам себе, как он может тренировать парней будучи без мозгов.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем