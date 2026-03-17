  • Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»
Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»

Горнолыжник Бугаев: приятно, что Путин поддерживает паралимпийский спорт.

Четырехкратный паралимпийский чемпион по горным лыжам Алексей Бугаев рассказал об отношении к негативу в адрес россиян на Играх в Италии.

«Как относились к негативным моментам и историям? Когда дискриминация идет к тебе, когда политика начинает вмешиваться в спорт по отношению к тебе, ты понимаешь все эти чувства и начинаешь в ответ исключать любые политические вещи в плане отношения в спорте, к другим спортсменам. Я считаю, что спорт вне политики всегда был и будет, поэтому у нас никаких предубеждений к другим спортсменам не было», – сказал Бугаев.

Также он высказался о поздравительной телеграмме от президента РФ Владимира Путина.

«Мне [президент Паралимпийского комитета России] Павел Алексеевич [Рожков] зачитал с телефона телеграмму, мы еще физическую копию не получили, но очень приятно. Что президент следит, смотрит и поддерживает наш паралимпийский спорт», – добавил Бугаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Алексей Бугаев
logoПаралимпийские игры
logoгорные лыжи
logoВладимир Путин
logoпаралимпийская сборная России
Никто так не поддерживает паралимпийский спорт, как наш президент! Особенно в последние годы
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
вчера, 19:24
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
вчера, 10:20
Савелий Коростелев: «Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, он с этой сигаретой и доедет»
47 минут назад
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
сегодня, 11:51
Савелий Коростелев: «Считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали»
сегодня, 11:33
Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»
сегодня, 08:10
Голубков о закрытии Паралимпиады: «Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно»
сегодня, 07:32
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:02
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
вчера, 19:24
Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»
вчера, 18:32
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
вчера, 15:11
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
