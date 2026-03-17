  • Савелий Коростелев: «Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, он с этой сигаретой и доедет»
Савелий Коростелев: «Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, он с этой сигаретой и доедет»

Коростелев: спортсмену уровня Клэбо можно выходить с сигаретой в зубах.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался об уровне жизни Йоханнеса Клэбо.

– Околоспортивный вопрос. Йоханнес Клэбо, оказывается, очень суеверен. Все годы, сколько выступает, он пакует рюкзак определенным образом. За полчаса до старта всегда звонит отцу, который в свою очередь всегда держит в кармане штанов паспорт Йоханнеса. А у тебя есть суеверия или ритуалы?

– Вы мне рассказали что-то невероятное. По мне, спортсмену уровня Клэбо при том, чего он достиг, можно вообще выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, то он с этой сигаретой и доедет.

Сейчас он на таком уровне, что все эти суеверия не нужны. Может быть, конечно, для его психологического спокойствия. Я в этом плане очень свободен.

– Никакой счастливой шапочки?

– Ничего такого.

– Клэбо живет, мне кажется, скучной и очень аскетичной жизнью. Очень следит за питанием – у него проблемы с переносимостью глютена. Эмиль Иверсен весь сезон провел с ним и жаловался, что про алкоголь полностью забыл. Что питались они говядиной и салатом – то есть очень полезной пищей. Насколько ты озабочен вопросами здорового питания и режима?

– В целом, это то, над чем нужно работать. Я бы не сказал, что у меня скучная жизнь в плане питания, потому что я ем все, особенно в межсезонье, не ограничивая себя.

Для подводки к каким-то стартам – да. На Олимпиаде наш доктор-физиотерапевт готовила как шеф-повар, контролировала рацион. Для подводки к соревнованиям, я считаю, это целесообразно, но целый год так жить тяжело.

Даже Клэбо сказал в какой-то момент, что не сможет вывезти еще один такой сезон, какой он провел перед чемпионатом мира-2025. Может быть, говорит, последний месяц я соберусь в такую же дисциплину, но еще один сезон – не вывезу. Это очень тяжело психологически. Я не знаю, каким пофигистом надо быть, чтобы жить в таком режиме, – сказал Коростелев.

«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана

Материалы по теме
Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать
12 марта, 08:25
Дмитрий Васильев: «Клэбо похвалил Коростелева? А где он был раньше, когда была травля российских спортсменов? Они же этой травлей и занимались»
8 марта, 16:49
Йоханнес Клэбо: «Здорово, что Коростелев сделал такой шаг вперед в этом сезоне. Он начинает уверенно демонстрировать высокий уровень»
8 марта, 13:16
Рекомендуем
Главные новости
«Проходил спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания». Коростелев об интервью на Олимпиаде
19 минут назад
Савелий Коростелев: «Считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали»
37 минут назад
Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»
сегодня, 08:10
Голубков о закрытии Паралимпиады: «Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно»
сегодня, 07:32
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:02
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
вчера, 19:24
Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»
вчера, 18:32
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
вчера, 15:11
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем