Савелий Коростелев: «Считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали»

Коростелев: за сезон поставлю себе 9 по 10-балльной шкале.

Российский лыжник Савелий Коростелев подвел итоги международного сезона.

– Вот на такой ноте – 10-е место в марафоне в Холменколлене – завершается твой первый сезон на Кубке мира.

– Замечательный сезон.

– По пятибалльной шкале какую оценку себе поставишь за гонку и за сезон?

– За гонку 4, да и за сезон, наверное, тоже 4.

– Почему не 5?

– Даже нет, давайте в десятибалльную переведем именно по сезону. Девяточку, наверное. Потому что дебютный сезон достаточно хорошо получился, несмотря на скомканное начало. По-моему, если исключить 15-е место на олимпийской «десятке», у меня в этом году все гонки – попадание в топ-10. Это такой уверенный уровень – топ-10 Кубка мира. Я считаю, что закрепился хорошо.

Не знаю, как будет в дистанционном рейтинге, но, если не ошибаюсь, на следующий сезон старты топ-15 дистанционного и спринтерского зачетов оплачиваются FIS. И у меня есть все шансы остаться в топ-15 даже с учетом того, что мы не едем в Лейк-Плэсид.

В общем зачете тоже хорошо получилось пробраться, то есть потенциал, я считаю, очень хороший и на следующие сезоны. Я пропустил 6 гонок в начале, плюс некая скомканность была в том же Давосе.

– С активом за сезон все ясно, а что занесешь в пассив?

– Нужно работать на этом снегу, корректировать технические моменты, поднимать функциональные – то есть, все как всегда. Мы сейчас посоревновались, посмотрели, пригляделись. У нас получилось с корабля на бал, поэтому я считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то, что очень хотелось олимпийской медали. Если смотреть правде в глаза, сезон выдался очень хорошим, – сказал Коростелев.

