Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»

Рожков о Паралимпиаде: все спортсмены были к нам дружелюбны.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР ) Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде в Италии.

15 марта прошла церемония закрытия Игр.

«Закрытие прошло отлично. Порадовали Иван Голубков и Варвара Ворончихина. Они прошли красиво и достойно. Команда вся была на трибунах.

Все спортсмены были к нам дружелюбны. Как и во время награждения и исполнения нашего гимна – все вставали и снимали головные уборы», – сказал Рожков.