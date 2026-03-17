Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде в Италии.
15 марта прошла церемония закрытия Игр.
«Закрытие прошло отлично. Порадовали Иван Голубков и Варвара Ворончихина. Они прошли красиво и достойно. Команда вся была на трибунах.
Все спортсмены были к нам дружелюбны. Как и во время награждения и исполнения нашего гимна – все вставали и снимали головные уборы», – сказал Рожков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем