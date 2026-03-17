Голубков о закрытии Паралимпиады: «Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно»

Лыжник Голубков: я был горд нести флаг на закрытии Паралимпиады.

Двукратный чемпион Паралимпиады-2026 лыжник Иван Голубков поблагодарил болельщиков за поддержку на Играх.

«Хотел бы поблагодарить всю нашу страну. Было много теплых пожеланий, которые очень помогали в выступлении. Спасибо всем нашим людям, я вас очень благодарю», – сказал Голубков.

На церемонии закрытия Голубкой вместе с Варварой Ворончихиной был знаменосцем сборной России.

– Что ты чувствовал, когда был знаменосцем?

– Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно. Поспал два часа, затем был самолет – тяжелая ночь. Такое в моей жизни впервые, – добавил спортсмен.