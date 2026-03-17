  • Голубков о закрытии Паралимпиады: «Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно»
Голубков о закрытии Паралимпиады: «Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно»

Двукратный чемпион Паралимпиады-2026 лыжник Иван Голубков поблагодарил болельщиков за поддержку на Играх.

«Хотел бы поблагодарить всю нашу страну. Было много теплых пожеланий, которые очень помогали в выступлении. Спасибо всем нашим людям, я вас очень благодарю», – сказал Голубков.

На церемонии закрытия Голубкой вместе с Варварой Ворончихиной был знаменосцем сборной России.

– Что ты чувствовал, когда был знаменосцем?

– Я был горд нести флаг. Это было далеко от нашего стадиона – ехали три часа туда, затем три часа обратно. Поспал два часа, затем был самолет – тяжелая ночь. Такое в моей жизни впервые, – добавил спортсмен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
вчера, 15:11
«Все поняли, что мы – нормальные люди». Поговорили с шефом наших паралимпийцев
вчера, 14:40
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:02
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
вчера, 19:24
Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»
вчера, 18:32
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
вчера, 15:11
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
вчера, 15:06
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
вчера, 15:01
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
вчера, 14:36
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
вчера, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
вчера, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
