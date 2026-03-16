«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026

Путин поздравил горнолыжника Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026.

Президент РФ Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Мы искренне гордимся Вами, всей российской сборной, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», – говорится в поздравлении.

Паралимпиада-2026 завершилась 16 марта. Российские спортсмены заняли третье место в общекомандном зачете, на их счету восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.