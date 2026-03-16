«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
Президент РФ Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Мы искренне гордимся Вами, всей российской сборной, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх.
Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», – говорится в поздравлении.
Паралимпиада-2026 завершилась 16 марта. Российские спортсмены заняли третье место в общекомандном зачете, на их счету восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем