Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»

Бородавко: WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную.

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко считает, что терапевтические исключения превратили борьбу с допингом в систему легальных разрешений.

«Это действительно так. Тот же Клэбо, придя в сборную, не был астматиком. Но потом ему сразу сделали терапевтические исключения. И если бы это не помогало спортивным результатам, не было бы смысла их оформлять.

Люди, которые находились с норвежцами на допинг-контроле, видели, как заполняются карточки: доктор диктует список препаратов, которые они принимают. И в графе было видно, что у многих как минимум по два терапевтических исключения.

Многие говорят: «Вы привязались». Но если бы этого не было, никто бы к этому не привязывался. Я давно говорил, что WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: когда через терапевтические разрешения фактически разрешают применение допинговых препаратов.

По всем данным международного здравоохранения, Норвегия считается самой здоровой нацией. А получается, что она «самая больная» среди спортсменов, раз люди имеют по несколько терапевтических исключений.

Норвежцы везде в лидерах, в топе. Получается, самые талантливые люди мира концентрируются только в Норвегии, и так происходит из поколения в поколение. Это действительно вызывает вопросы. И я на сто процентов согласен: этим должны заниматься специалисты, которые смогут раскрыть этот секрет», – сказал Бородавко .