  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»
55

Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко считает, что терапевтические исключения превратили борьбу с допингом в систему легальных разрешений.

«Это действительно так. Тот же Клэбо, придя в сборную, не был астматиком. Но потом ему сразу сделали терапевтические исключения. И если бы это не помогало спортивным результатам, не было бы смысла их оформлять.

Люди, которые находились с норвежцами на допинг-контроле, видели, как заполняются карточки: доктор диктует список препаратов, которые они принимают. И в графе было видно, что у многих как минимум по два терапевтических исключения.

Многие говорят: «Вы привязались». Но если бы этого не было, никто бы к этому не привязывался. Я давно говорил, что WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: когда через терапевтические разрешения фактически разрешают применение допинговых препаратов.

По всем данным международного здравоохранения, Норвегия считается самой здоровой нацией. А получается, что она «самая больная» среди спортсменов, раз люди имеют по несколько терапевтических исключений.

Норвежцы везде в лидерах, в топе. Получается, самые талантливые люди мира концентрируются только в Норвегии, и так происходит из поколения в поколение. Это действительно вызывает вопросы. И я на сто процентов согласен: этим должны заниматься специалисты, которые смогут раскрыть этот секрет», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoЙоханнес Клэбо
logoWADA
logoЮрий Бородавко
logoлыжные гонки
РИА Новости
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Норвегии
logoдопинг
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказал тренер спортсмена, который в Олимпийский сезон сидел на ТИ и выиграл три золота в Пекине) Ахахахахаха
Ответ Дмитрий Воронцов
На расскажите подробности нам про то самое ТИ. Когда получено, зачем и до какого момента действовало.
Ответ Beton1922
Спросите у Вяльбе. Она эту историю всем поведала
Как там с ТИ для "не клоуна" с российских стартов?
Ответ Z@TBop
Ну допустим есть. Что это меняет? ТИ нужно запретить!
Опять ЭПОхальный тренер всех подряд обвиняет
Всё время орёт...лучше бы свое прошлое вспомнил...да и настоящее...не думаю что изменилось что то...как пихал в своих подопечных допинг так и пихает
Большунов уже не вывозит
Весь больной и выглядит на 60
Глуповато он указал, что Большунов на допинге сидел, получив ТИ.
Все жизнь болел за Марит Бьерген. После ее случая ТИ понял, что это хрень какая-то и забил на лыжи и на норвежрцев особенно.
ТИ разрешены официально? В чём тогда проблема.
Ответ Аркус
В неравных условиях, парниша.
Неравные условия - это и есть суть допинга
Ответ Аркус
Если они не помогают - зачем их использовать и запрещать? Если они помогают - значит, создаются неравные возможности. Если помогают только астматикам (как говорили) - разрешите всем, в чем проблема? Пусть всем астматикам помогает, а не астматики и пользовать не будут. Так что нет дыма без огня. Не уверен, что норвежцы,без допинга не домирировали бы, но вопросов к антидопинговой системе очень много.
Так а что мешает вам получать исключения?
Ответ Silky Mitts
Ну например наркотики в некоторых странах запрещены
Ответ Silky Mitts
тотальная русофобия
У Бородавко опять «зачесалось». У Клэбо нет астмы . И вообще, странное интервью от тренера пойманных на допинге спортсменов .
и какое десятилетие все об одном и том же!?!?!?!
Астма физических нагрузок протекает бессииптомно под действием раздражителей. У лыжников таким раздражителем является холодный воздух, вжыхаемый в больших об’емах под нагрузками. У велосипедистов и легкоатлетов пыль, окись азота и сернистый газ, у пловцов - хлорка бассейна, у конькобежцев тот же озон и оксид азота. При этом заболеваемость такой астмой в разных видах спорта неодинакова. Если обычные люди дышат носом, где воздух согреаается и фильтруется, то спортсмены вынуждено должны дышать ртом. А это уже аномалия для человеческого оргпнизма и считается паталогией, которая не может пройти бесследно, естественно далеко не для всех. Кто-то отделывается спазмом, а у кого-то наступает длительное сужение и воспаление бронхов. Отсюда спортсмен получает меньше кислорода и нарушается газообмен, и он просто неконкуретноспособен, физкультурник. Другой вопрос уже в разрешенной дозировке перед стартами, а тут точно вопрос к спецам, сам препарат то вполне легален для ВАДА
Ответ vfrc14
если все так просто, почему его тогда не разрешить всем?
зачем ТИ? зачем неравные условия?
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Волков: «Клэбо – это эталон подготовки. Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире»
13 марта, 11:48
Бородавко о шести золотых медалях Клэбо на ОИ: «У нас есть Вяльбе, не менее великая, а мы превозносим норвежца. У нас есть свои герои»
3 марта, 13:15
Юрий Бородавко: «Жаль, что дорожки Большунова и Клэбо разошлись. Весь лыжный мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы»
25 февраля, 08:40
Рекомендуем
Главные новости
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
вчера, 19:24
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
вчера, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
вчера, 15:11
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
вчера, 15:06
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
вчера, 15:01
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
вчера, 14:36
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
вчера, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
вчера, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
вчера, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
вчера, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
вчера, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
вчера, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем