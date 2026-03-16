  Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями от выступления на Паралимпийских играх в Италии.

Ворончихина выиграла золото в супергиганте и слаломе, завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу – в скоростном спуске. Она выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). 

— Смотришь сейчас на твои победы, а в душе до сих пор тот момент четырехлетней давности — ночь, горная деревня атлетов в китайском Чжанцзякоу, наша команда в полном составе отправляется домой с Паралимпиады. И гимн, который вы все перед посадкой в автобус в аэропорт поете.

— Конечно, я тоже это хорошо помню, как бы ни старались забыть ту боль. Безумно тяжело — ты уже вышел на склон, тренируешься, показываешь результаты, причем хорошие, призовые. И это было какое-то опустошение, правда.

— У среднестатистического человека после такого вообще все желание дальше впахивать пропадет. А у тебя получилось так, что ты не просто не потеряла мотивацию, ты приезжаешь и рвешь.

— Я просто не могла сдаться, правда. Я с детства лидер. Я не говорю, что это в каких-то вещах хорошо, но в спорте точно хорошо — когда ты хочешь достичь, выкладываешься на полную катушку. Да, это был большой удар для меня, это правда. И мне не обидно за Южную Корею, куда я не попала по возрасту, — я там еще была маленькая и, мне кажется, еще не в том была состоянии, не в том осознании даже. Я это не вспоминаю. Мне кажется, что так и нужно было. А вот после Китая...

— Мощный триггер. Но мне кажется, что здесь, в Италии, ты его закрыла?

— Безусловно. Сейчас моя главная детская мечта осуществилась, и это самое главное.

— Что испытала, когда стояла на первой ступени пьедестала?

— Честно, не описать эти эмоции. Это был безумный день, который я запомню на всю жизнь. До сих пор не осознаю и не верю, что наконец-то достигла своей детской мечты. Безумные эмоции, правда. Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость. Но я до сих пор не осознаю произошедшего до конца. Просыпаюсь утром, а у меня лежат медали. Я каждый раз смотрю на них и просто не могу поверить своим глазам, что они рядом со мной, — сказала Ворончихина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Варя - гордость России, как бы пафосно это не звучало.
Материалы по теме
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
48 минут назад
МОК, возвращай уже российский спорт! Паралимпиада показала, что в этом ничего страшного
сегодня, 09:43
Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!
сегодня, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
48 минут назад
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
54 минуты назад
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
59 минут назад
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
сегодня, 14:36
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
сегодня, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
сегодня, 10:20
Линдси Вонн: «Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Только время покажет, и я дам знать, когда приму решение»
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
сегодня, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем