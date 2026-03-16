Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями от выступления на Паралимпийских играх в Италии.

Ворончихина выиграла золото в супергиганте и слаломе, завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу – в скоростном спуске. Она выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки).

— Смотришь сейчас на твои победы, а в душе до сих пор тот момент четырехлетней давности — ночь, горная деревня атлетов в китайском Чжанцзякоу, наша команда в полном составе отправляется домой с Паралимпиады. И гимн, который вы все перед посадкой в автобус в аэропорт поете.

— Конечно, я тоже это хорошо помню, как бы ни старались забыть ту боль. Безумно тяжело — ты уже вышел на склон, тренируешься, показываешь результаты, причем хорошие, призовые. И это было какое-то опустошение, правда.

— У среднестатистического человека после такого вообще все желание дальше впахивать пропадет. А у тебя получилось так, что ты не просто не потеряла мотивацию, ты приезжаешь и рвешь.

— Я просто не могла сдаться, правда. Я с детства лидер. Я не говорю, что это в каких-то вещах хорошо, но в спорте точно хорошо — когда ты хочешь достичь, выкладываешься на полную катушку. Да, это был большой удар для меня, это правда. И мне не обидно за Южную Корею, куда я не попала по возрасту, — я там еще была маленькая и, мне кажется, еще не в том была состоянии, не в том осознании даже. Я это не вспоминаю. Мне кажется, что так и нужно было. А вот после Китая...

— Мощный триггер. Но мне кажется, что здесь, в Италии, ты его закрыла?

— Безусловно. Сейчас моя главная детская мечта осуществилась, и это самое главное.

— Что испытала, когда стояла на первой ступени пьедестала?

— Честно, не описать эти эмоции. Это был безумный день, который я запомню на всю жизнь. До сих пор не осознаю и не верю, что наконец-то достигла своей детской мечты. Безумные эмоции, правда. Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость. Но я до сих пор не осознаю произошедшего до конца. Просыпаюсь утром, а у меня лежат медали. Я каждый раз смотрю на них и просто не могу поверить своим глазам, что они рядом со мной, — сказала Ворончихина.