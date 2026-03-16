Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»

Тренер российских паралимпийцев-лыжников Ирина Громова рассказала о премиях за Милан-2026.

– Обычно призовые от государства за золотые медали известны заранее. Сейчас такой информации нет, объявили только некоторые регионы (например, три миллиона для лыжницы Анастасии Багиян). У вас есть информация?

– Я ничего такого не слышала. Говорили, что 17 марта у нас прием в Bosco, и вроде бы нужно готовиться к приему в Кремле. Но точно не могу сказать, вопрос не ко мне.

– У ребят не вызывает удивления, что победы есть, а призовые за них непонятны?

– Конечно, нет. Я вам точно скажу, что даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же.

И даже если в итоге нам не заплатят, мы не за деньгами сюда ездили. Мы ехали за выступлением, за этими мгновениями. И мы все это получили.

– Вы можете назвать это выступлением местью или реваншем за Пекин, откуда вас выставили в последний момент?

– Мы здесь думали не о Пекине, а о тех ребятах, кто остался дома. Нужно было бороться за себя и за того парня.

Максимальная квота для страны на лыжников – 32 человека, а нас здесь было двое. Конечно, остальные ребята нас из дома горячо поздравляли, поддерживали. Но уверена, им было нелегко на это смотреть. И у меня как у старшего тренера за каждого болит душа.

Мы радуемся за двоих, а как же остальные 30?

– Если бы в Милан приехала полная команда, а не 6 человек, медалей было бы еще гораздо больше?

– Уверена в этом, – рассказала Громова.

