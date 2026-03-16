  Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»

Тренер паралимпийцев рассказала об отношении иностранцев в Милане-2026.

Тренер российских паралимпийцев-лыжников Ирина Громова рассказала об отношении иностранцев на Паралимпиаде-2026 в Милане.

– Чешские паралимпийцы отказались от фото с Анастасией Багиян после ее победы, некоторые страны бойкотировали церемонию открытия. Вы ощущали негатив внутри деревни, соревнований? 

– Неприятные моменты были, это правда. Чехи не сфотографировались, немцы не повернулись… Но мне кажется, это человеческий фактор. Все люди разные. Думаете, у нас на российских соревнованиях прям все с радостью поздравляют? Тоже всякое бывает. 

Мне кажется, под конец Паралимпиады все немного расслабились. Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А в день закрытия мы спокойно болтали вообще обо всем, и про спорт, и про политику даже. Все поняли, что мы нормальные люди, что приехали сюда выступать, а не заниматься провокациями, – сказала Громова.

«Все поняли, что мы – нормальные люди». Поговорили с шефом наших паралимпийцев

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
