  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
0

Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»

Российский лыжник Иван Голубков рассказал, что хотел завершить карьеру после недопуска к Паралимпийским играм в Пекине-2022. 

«Я осознал, что в своей жизни сделал все правильно. Готовился к домашним Играм-2014 в Сочи, но не получилось. Потом мужчин не взяли в Корею, уже там расстроился, а после Пекина был совершенно разбит психологически.

Когда попросили уехать из Китая, наверное, ощущал все: и злобу, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: «Возвращайтесь домой». Конечно, после такой истории появились мысли, что все надоело и ничего не хочу.

Написал Ирине Александровне Громовой огромное сообщение о желании завершить карьеру. Мы бы в любом случае встретились, но решил сперва написать. Ирина Александровна тогда сказала: «Не спеши, подумай, отдохни». Год пропускал», – сказал Голубков.

На Паралимпиаде-2026 30-летний Голубков выиграл золото в гонках на 10 и 20 км сидя. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoпаралимпийская сборная России
logoлыжные гонки
logoПаралимпийские игры
РИА Новости
Иван Голубков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
