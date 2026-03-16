1

Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США

Нисканен не выступит в финале Кубка мира по лыжным гонкам.

Финский лыжник Ииво Нисканен не выступит на этапе Кубка мира в США.

Об этом сообщил тренер сборной Финляндии Теему Пасанен.

Нисканен пропустил этапы КМ в Драммене и Осло. 

«Ииво сообщил в конце недели, что все-таки решил не ехать. После болезни во время Олимпийских игр его форма еще не восстановилась до такой степени, чтобы он видел смысл лететь через Атлантику для соревнований», – сказал Пасанен.

Финал Кубка мира пройдет 20-22 марта в американском Лейк-Плэсиде.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Yle
logoИиво Нисканен
logoсборная Финляндии
logoлыжные гонки
logoКубок мира
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
он уже давно решил не ехать
Лыжи в Telegram
