Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»

Ски-альпинист Филиппов ведет заметки об обещанных ему подарках за Олимпиаду.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что ведет заметки об обещанных ему подарках за серебряную медаль на Олимпиаде-2026.

– А вы уже подсчитывали бенефиты от Олимпиады? Сколько телефонов подарили, еще какие-то подарки. Я слышал, что вам пообещали холодильник индейки.

– Пока не считал. Пока только у меня есть в заметках на телефоне все подарки, которые обещали. И я хочу их забрать, чтобы они слова на ветер не бросали.

– А более необычные, чем холодильник индейки, есть?

– Где-то видел, что хотят подарить ящик пива.

– Идеально для того, кто не пьет. Вы еще спорили с другом. Он вам телефон положенный отдал?

– Пока еще не отдал, но вот со дня на день должен прийти, и получу его. А так, первый телефон, который я получил, Iphone 17 Pro, сразу отцу подарил – на чемпионате России в Магнитогорске.

– А вам вообще зачем нужны соревнования после Олимпиады? Там есть призовые?

– Не скажу, что ехал за призовыми. Скорее за тем, чтобы подтвердить свой статус и не обижать себя, свой организм. Я очень долго готовился к этому сезону и просто взять серебро на Олимпиаде, а потом отдыхать – это как-то нечестно.

– То есть продолжаете сезон.

– Да, еще немного осталось дотерпеть. Можно замахнуться и на «Хрустальный глобус» (победа в общем зачете Кубка мира – Спортс’’).

– Подсчитывали уже, сколько можно заработать за успешный сезон?

– Я думаю, в районе пары миллионов рублей можно заработать, – ответил Филиппов.

Ранее сообщалось, что за медаль на Олимпиаде-2026 спортсмен получит квартиру и 730 тысяч рублей от Камчатского края.