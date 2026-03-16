  Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов считает, что был бы конкурентоспособен в российском биатлоне.

– Вы только по одному виду спорта хотите стать победителем Олимпиады? Или к биатлону тоже приглядываетесь?

– Приглядываюсь. Но пока посмотрим. Мне друг говорит: «Приезжай на Камчатку, я тебя стрелять научу». Я стрелял в детстве, но очень-очень давно винтовку в руки не брал.

– Может быть, у вас с отцом уже есть инсайдерские планы, чтобы в следующем году заявиться на чемпионаты по биатлону?

– Нет, пока вообще с ним даже не обсуждали это.

– Как бы себя оценили на фоне лидеров российского биатлона?

– Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России.

– Это был бы уникальный случай – выиграть Игры в двух видах спорта. Немногим такое удавалось.

– Я тоже над этим задумывался, потому что это очень уникальная история. Есть одна девушка (Эстер Ледецка – Спортс’’), которая выиграла на прошлой Олимпиаде зимней и в горных лыжах, и в сноуборде. Даже в одном виде спорта завоевать золото – уже круто. А тут – в двух! – сказал Филиппов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Никита Филиппов
Эстер Ледецка
Мне кажется он просто чутка зазведился, воздуханчик
и тут МАЛЬЦА понесло .., чегож только в биатлон ,давай и в лыжи и двоеборье и в шахматы -ну Ю Цезарь в спорте --трепло ты .
Так переходи, кто мешает? Сколько можно уж языком чесать,..
Начни с золота в одном
Если посмотреть на примеры переходов из лыж то это история грубо примерно 50/50
у Шевченко и Херрман-Вик получилось, а например у Стины Нильсон, у Лампич, у Вьюхина того же ну не пошло и все, хоть ты тресни, так что тут балякать про "был бы конкурентным" неуместно. тем более не из чистых лыж, т.е. ходом он уже будет однозначно слабее
Поплыл пацан, от большого внимания
Напомнило прекрасную, захаровскую экранизацию 12 стульев. Там когда Киса начинал мечтать, появлялась надпись: это ему кажется.
Скромен не по возрасту. Молодец.
У меня легкость в мыслях необыкновенная (с).
Конкурентным на России среди какого возраста он был бы в биатлоне? Среди подростков 14-15 лет? Возможно и да. Любительский уровень владения беговыми лыжами не нужно сравнивать с профи. Пускай заявится на разделку 10 км по лыжным гонкам и поймет свой реальный уровень.
«Вы продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». Путин поздравил Бугаева с победой на Паралимпиаде-2026
сегодня, 19:24
Юрий Бородавко: «WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: через терапевтические исключения фактически разрешают допинг»
сегодня, 18:32
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
сегодня, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
сегодня, 15:11
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
сегодня, 15:06
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
сегодня, 15:01
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
сегодня, 14:36
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
сегодня, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
