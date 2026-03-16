  • «Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
2

Рожков оценил потенциал сборной России при полноценном допуске к Паралимпиаде.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков оценил третье место сборной России в медальном зачете Паралимпиады-2026, которая завершилась в Италии.

На соревнованиях выступили шесть россиян – из них четверо суммарно завоевали 8 золотых медалей. Больше только у Китая и США, которые были представлены 70 и 68 атлетами соответственно.

– Шесть спортсменов и третье место в общекомандном зачете. В голове не укладывается. Это же беспрецедентный результат?

– Действительно так: четыре спортсмена завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Притом что отсутствовала основная наша сборная. Конечно, такой результат выглядит выпуклым, заметным. Он на виду. Хотя, опять же, по выступлениям на предыдущих Играх, зимних и летних, традиционно наши сильнейшие завоевывают много медалей.

Если бы были представлены все спортсмены по всем видам спорта, думаю, мы могли бы побороться и за более высокие места. У нас для этого все есть. Мы фактически уступили второму месту самую малость. А мы не участвовали в нашем топовом виде спорта – биатлоне, где традиционно выигрываем очень много медалей.

Мы не участвовали в эстафетах, где у нас хорошая скамейка запасных и мы можем выставлять сильнейшие команды. Здесь наши ребята – Иван Голубков и Анастасия Багиян – вышли на эстафеты в качестве разминки. Прокатились, стали шестыми. Но главное, что это не повлияло на их участие в марафоне на следующий день.

Тренеры дали правильные установки, как вести себя на этих дистанциях. Ребята боролись очень достойно и порадовали, – сказал Рожков.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
паралимпийская сборная России жен
Паралимпийские игры
Павел Рожков
ПКР
паралимпийская сборная России
Иван Голубков
Анастасия Багиян
2 комментария
Россия была бы первой!
Ответ Максим Макс_1116879745
Россия была бы первой!
Полностью согласен с вами! Многие дисциплины, особенно командные прошли без участия российских паралимпийцев и в них безусловно должны быть медали!
