  • 17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
17-летняя горнолыжница Юлия Мельникова выиграла гигантский слалом на чемпионате России, который проходит в Республике Алтай.

Второе место заняла участница Олимпийских игр-2026 Юлия Плешкова.

Чемпионат России по горным лыжам

Манжерок

Гигантский слалом, женщины

1. Юлия Мельникова – 2.20,49

2. Юлия Плешкова – 2.22,06

3. Екатерина Ткаченко – 2.22,99

4. Виталина Гирина – 2.23,71

5. Олеся Жукова – 2.24,21

6. Анна Нагайцева – 2.25,80

7. Александра Жаркова – 2.26,08

8. Кристина Гусева – 2.26,43

9. Танзила Исраилова – 2.27,47

10. Екатерина Бунькова – 2.31,43

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
