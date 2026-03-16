17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
17-летняя горнолыжница Юлия Мельникова выиграла гигантский слалом на чемпионате России, который проходит в Республике Алтай.
Второе место заняла участница Олимпийских игр-2026 Юлия Плешкова.
Чемпионат России по горным лыжам
Манжерок
Гигантский слалом, женщины
1. Юлия Мельникова – 2.20,49
2. Юлия Плешкова – 2.22,06
3. Екатерина Ткаченко – 2.22,99
4. Виталина Гирина – 2.23,71
5. Олеся Жукова – 2.24,21
6. Анна Нагайцева – 2.25,80
7. Александра Жаркова – 2.26,08
8. Кристина Гусева – 2.26,43
9. Танзила Исраилова – 2.27,47
10. Екатерина Бунькова – 2.31,43
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем