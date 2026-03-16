Бородавко об Устюгове: «Рано или поздно у всех карьера идет к закату. Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека»

Бородавко высказался о возможном завершении карьеры лыжника Устюгова.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов мог устать от тяжелых тренировок.

33-летний Устюгов пропустил чемпионат страны в Южно-Сахалинске, а глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что он завершает карьеру.

«Я бы не стал в чем-то обвинять – ни в правильности, ни в неправильности выбранного пути. Только он сам может рассказать, почему он так поступил. Это величайший спортсмен, который оставил очень яркий след своей спортивной карьерой. И это заслуживает уважения.

А то, что Сергею сегодня уже 33 года… Рано или поздно у всех карьера идет к закату, к завершению. У него прекрасная семья, трое замечательных детей. Думаю, он постепенно включает в свою жизнь больше семейных вещей, воспитания детей, начинает ценить эти моменты.

Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека, перестать приносить прежнюю радость и самореализацию. Поэтому, скорее всего, он пошел по этому пути, и любое его решение я только приветствую и ни в коем случае не осуждаю», – сказал Бородавко.