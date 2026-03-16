  • Бородавко об Устюгове: «Рано или поздно у всех карьера идет к закату. Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека»
Бородавко высказался о возможном завершении карьеры лыжника Устюгова.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов мог устать от тяжелых тренировок.

33-летний Устюгов пропустил чемпионат страны в Южно-Сахалинске, а глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что он завершает карьеру.

«Я бы не стал в чем-то обвинять – ни в правильности, ни в неправильности выбранного пути. Только он сам может рассказать, почему он так поступил. Это величайший спортсмен, который оставил очень яркий след своей спортивной карьерой. И это заслуживает уважения.

А то, что Сергею сегодня уже 33 года… Рано или поздно у всех карьера идет к закату, к завершению. У него прекрасная семья, трое замечательных детей. Думаю, он постепенно включает в свою жизнь больше семейных вещей, воспитания детей, начинает ценить эти моменты.

Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека, перестать приносить прежнюю радость и самореализацию. Поэтому, скорее всего, он пошел по этому пути, и любое его решение я только приветствую и ни в коем случае не осуждаю», – сказал Бородавко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Совершенно согласна с Бородавко! Международных соревнований нет а третий ребенок только появился. Сергею нужно деньги зарабатывать и искать себя «на гражданке»… тем более с его известностью и любовью к нему болельщиков. Он - живой пример героя спорта и кому как не ему прививать любовь к лыжным гонкам и мотивировать привлекая к ним новую молодежь?!
Рекомендуем
Главные новости
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
3 минуты назад
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
8 минут назад
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
13 минут назад
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
38 минут назад
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
сегодня, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
сегодня, 10:20
Линдси Вонн: «Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Только время покажет, и я дам знать, когда приму решение»
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
сегодня, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем