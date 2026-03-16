  • «Я не уверен, что Большунов сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью себя». Норвежский журналист Салтведт об итогах марафона на Кубке мира
«Я не уверен, что Большунов сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью себя». Норвежский журналист Салтведт об итогах марафона на Кубке мира

Журналист норвежского NRK Ян Петтер Салтведт считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не боролся бы с норвежцами за победу в марафоне на Кубке мира.

В субботу норвежские лыжники заняли топ-8 в масс-старте Холменколлена на 50 км свободным стилем. Россиянин Савелий Коростелев стал 10-м.

– Как вы оцените такое лидерство норвежских лыжников даже в отсутствие Йоханнеса Клэбо? Влияет ли это на зрелищность лыжных гонок?

– Лыжные гонки сталкиваются с огромными испытаниями. Швеция слишком доминирует среди женщин, а норвежские мужчины, к сожалению, слишком хороши, чтобы сделать соревнования интересными.

Но мы никогда не можем винить кого-либо за то, что он старается изо всех сил, поэтому настоящая проблема не в норвежцах. Проблема в остальных странах, которые не выполняют свою работу. Тем не менее результат тот же. И зрелищность, естественно, исчезает с доминированием Швеции и Норвегии в лыжных гонках.

– На ваш взгляд, российские лыжники, включая Александра Большунова, смогли бы потеснить восьмерых норвежцев и побороться за медали в марафоне?

– Коростелев мог и должен был представлять угрозу, но в этом марафоне в Холменколлене он был не в лучшей форме. Сейчас я не уверен, что Александр Большунов вообще сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью самого себя. Но версия Большунова 2022 года была бы именно тем, что нужно международным лыжным гонкам в день окончания СВО, – приводит слова Салтведта «ВсеПроСпорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Допустите, и узнаем.
Ответ Hardy
Нечего ему там делать, портить воздух только
Надоели, он взял 4 золота в мертвой форме на ЧР) у него личных золотых на ЧР больше , чем у всей остальной сборной вместе взятой и умножить на 3, а им все мало) Допустите и посмотрим

p.s не фанат Большунова
Ответ Aiferon
Как обычно фанатики что больш типа опять не форме был))))🤣 напомню что там не бежал Савелий и поэтому эти победы не считаются
Ответ Филипп Иванов
Савелий, который большого еле как побеждал, когда он на кр мертвый был? По мне так, Ардашев предпочтительнее выглядит.
Г-н норвежский журналист, а ты уверен что в день окончания СВО нам будет с кем соревноваться?!
Ответ Евгений Дмитриев
Вам, это кому?
Большунов бы постарался накрыть своей тенью норвежских тружеников
Норвег Салтведт нам всё рассказывает сказки о величии норвегов, которые в основном составе соревнуются с юниорами да старичками, кому под 35. Думаеться участвуй Большунов в гонке, после его рывков половина бы норвегов не доехали до финиша, и была бы тройка: Большунов, Ардашев ну и Червоткин или Мальцев. О Савелии говорить не буду, на финише ему пока ещё тяжеловато ...
А вы проверьте?
Боролся бы, 100%, за попадание в восьмёрку в третьем десятке. То есть как раз в районе тех мест, о которых говорил некий Мика Фермойлен.
Так дайте Большунову выступить, а мы посмотрим, на каком "восьмом" месте он будет, только языком трепать мастера)))
