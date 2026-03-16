«Я не уверен, что Большунов сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью себя». Норвежский журналист Салтведт об итогах марафона на Кубке мира

Салтведт: я не уверен, что Большунов пробился бы в топ-8 на Кубке мира.

Журналист норвежского NRK Ян Петтер Салтведт считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не боролся бы с норвежцами за победу в марафоне на Кубке мира.

В субботу норвежские лыжники заняли топ-8 в масс-старте Холменколлена на 50 км свободным стилем. Россиянин Савелий Коростелев стал 10-м.

– Как вы оцените такое лидерство норвежских лыжников даже в отсутствие Йоханнеса Клэбо? Влияет ли это на зрелищность лыжных гонок?

– Лыжные гонки сталкиваются с огромными испытаниями. Швеция слишком доминирует среди женщин, а норвежские мужчины, к сожалению, слишком хороши, чтобы сделать соревнования интересными.

Но мы никогда не можем винить кого-либо за то, что он старается изо всех сил, поэтому настоящая проблема не в норвежцах. Проблема в остальных странах, которые не выполняют свою работу. Тем не менее результат тот же. И зрелищность, естественно, исчезает с доминированием Швеции и Норвегии в лыжных гонках.

– На ваш взгляд, российские лыжники, включая Александра Большунова, смогли бы потеснить восьмерых норвежцев и побороться за медали в марафоне?

– Коростелев мог и должен был представлять угрозу, но в этом марафоне в Холменколлене он был не в лучшей форме. Сейчас я не уверен, что Александр Большунов вообще сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью самого себя. Но версия Большунова 2022 года была бы именно тем, что нужно международным лыжным гонкам в день окончания СВО, – приводит слова Салтведта «ВсеПроСпорт».