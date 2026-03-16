  • ВЦИОМ: 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране
44% россиян считают, что международные санкции оказали негативное влияние на развитие отечественного спорта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В условиях спортивных санкций вариантов участия в международных соревнованиях для наших спортсменов не так много: выступать без национальной символики и гимна или не выступать совсем

Мнение об этом вопросе в российском обществе разделилось, но с небольшим перевесом преобладает взгляд прагматический – участвовать все равно, не обращая внимания на ограничения. Чуть меньше поддерживается символический подход, где важно представление страны.

Россияне не хотят изоляции отечественного спорта, общественное мнение о его развитии в текущих условиях сосредоточено на расширении соревнований с дружественными странами. Многие поддерживают также идею добиваться возвращения к полноценному участию в мировом спорте.

И если, например, уход брендов, общество пережило довольно спокойно и ни о чем не жалеет, то ограничение участия в международных соревнованиях воспринимается значительно чувствительнее, ведь «болеть за наших» для многих россиян было теплой семейной традицией», – говорится в сообщении аналитического центра ВЦИОМ в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ВЦИОМ
отстранение и возвращение России
Мммм 44 % , то есть остальным зашибись? Про цены в ближайшей к дому пятёрочке также думают ?
+платежки жкх от которых веет стабильностью
Так их повышают плохие коммунальщики, с цены повышают плохие магазины, ставку по кредитам делает высокой плохое ЦБ. В упор причины не замечают. Тем более, санкции нам на пользу.
"И если, например, уход брендов, общество пережило довольно спокойно и ни о чем не жалеет, то ограничение участия в международных соревнованиях воспринимается значительно чувствительнее"

Конечно ни о чём не жалеет, ВЦИОМ же не будет обманывать, правда?
Комментарий скрыт
Ага, уход брендов спокойно). Лыж нет, мазей нет, винтовок нет, патронов нет. Все по плану и только лучше стало. Нельзя измерять пользу или вред от санкций так однобоко. Только с флагом и гимном или все равно участвовать. Санкции на весь спорт, как и на обычную жизнь влияют негативно. С флагом ты или без.
А про влияние санкций на другие сферы жизни, россиян спросить не хотят? Продукты, машины, техника, коммунальные платежи, к примеру: отопление было 3000-4000, в январе пришла квитанция на 8000, в феврале 8500? Площадь квартиры 64 м2. Как пенсионерам жить с такими платежами?
Комментарий скрыт
ну у тебя телефон есть и интернет благодаря таким как Ельцин...
А у 56 в пространстве для мозга сидит обезьяна и бьет в два блина, прям как у Гомера Симпсона!
Или 56% просто повесили трубку, не дождавшись вопроса)))
За 35 лет моих мне ни разу не звонил это опросник и ничего не спрашивал. Кто эти люди?
Мошенники
Мне звонили. Но был это ВЦИОМ или мошенники, я не уверен.
Не может быть. Говорят же что на пользу
Комментарий скрыт
На самом деле не факт. 55% могли воздержаться, послав опросников куда подальше, а 1% поддержать. Итого 44% сказали отрицательно. Тут нужно более развернутую статистику смотреть.
Можно узнать, а кто эти россияне кто отвечали? 56% считают что санкции на пользу нашему спорту?
Скорее 56 на все пофиг
Комментарий скрыт
44% — это не статистика, это заказ. Настоящая цифра — все 100%, кто вообще в курсе, что такое спорт !
44% россиян признаны иноагентами
Почему только 44? Остальные 56 как думают?)

Как вообще отстранение может повлиять положительно?
