ВЦИОМ: 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране

ВЦИОМ: 44% россиян считают, что санкции негативно повлияли на развитие спорта.

44% россиян считают, что международные санкции оказали негативное влияние на развитие отечественного спорта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В условиях спортивных санкций вариантов участия в международных соревнованиях для наших спортсменов не так много: выступать без национальной символики и гимна или не выступать совсем

Мнение об этом вопросе в российском обществе разделилось, но с небольшим перевесом преобладает взгляд прагматический – участвовать все равно, не обращая внимания на ограничения. Чуть меньше поддерживается символический подход, где важно представление страны.

Россияне не хотят изоляции отечественного спорта, общественное мнение о его развитии в текущих условиях сосредоточено на расширении соревнований с дружественными странами. Многие поддерживают также идею добиваться возвращения к полноценному участию в мировом спорте.

И если, например, уход брендов, общество пережило довольно спокойно и ни о чем не жалеет, то ограничение участия в международных соревнованиях воспринимается значительно чувствительнее, ведь «болеть за наших» для многих россиян было теплой семейной традицией», – говорится в сообщении аналитического центра ВЦИОМ в телеграм-канале.