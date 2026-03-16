Никита Филиппов: «Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится. И я присылал в международную федерацию трусы на одобрение, хотя они не просили»

Филиппов рассказал, что выступает в «счастливых» трусах.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что выступает в «счастливых» трусах.

«Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится. И они какие-то такие особенные. И я присылал в международную федерацию трусы на одобрение, хотя они не просили.

И я не думал, что их одобрят, – у них на ленточке сине-бело-красные цвета, как будто цвета российского флага. И я думал, что если у меня там как-то трусы засветятся, то ничего они не сделают, потому что эта одежда одобрена федерацией.

Да, они уже такие, поюзанные. Что делать? Зашивать и дальше бегать. До конца сезона точно, а там уже посмотрим. Может, какие-то другие появятся счастливые», – сказал Филиппов.