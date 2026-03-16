Никита Филиппов: «Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится. И я присылал в международную федерацию трусы на одобрение, хотя они не просили»
Филиппов рассказал, что выступает в «счастливых» трусах.
Серебряный призер Олимпиады-2026 в Милане ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что выступает в «счастливых» трусах.
«Есть примета, что в счастливых трусах быстрее бежится. И они какие-то такие особенные. И я присылал в международную федерацию трусы на одобрение, хотя они не просили.
И я не думал, что их одобрят, – у них на ленточке сине-бело-красные цвета, как будто цвета российского флага. И я думал, что если у меня там как-то трусы засветятся, то ничего они не сделают, потому что эта одежда одобрена федерацией.
Да, они уже такие, поюзанные. Что делать? Зашивать и дальше бегать. До конца сезона точно, а там уже посмотрим. Может, какие-то другие появятся счастливые», – сказал Филиппов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
И не говорите, что там было всего лишь фото, не обманывайте моих надежд!
Свободный, с хорошим чувством юмора, талантище одним словом.