Дегтярев об объединении федераций: «По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения»

Дегтярев заявил, что федерации по лыжным видам могут объединить.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об объединении спортивных федераций.

– Следующее объединение федераций, которое вы затеяли, – это лыжные? Или ледовые тоже?

– По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и «льда», бояться этого не надо. В самой ISU (Международном союзе конькобежцев) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала.

– А кто может возглавить объединенную лыжную федерацию?

– Курс в общем уже всем понятен. Человек с политическим, предпринимательским бэкграундом должен быть. С сильными управленческими компетенциями. Таких людей в России много, – сказал Дегтярев.