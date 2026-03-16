  • Дегтярев об объединении федераций: «По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения»
Дегтярев об объединении федераций: «По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения»

Дегтярев заявил, что федерации по лыжным видам могут объединить.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об объединении спортивных федераций.

– Следующее объединение федераций, которое вы затеяли, – это лыжные? Или ледовые тоже?

– По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и «льда», бояться этого не надо. В самой ISU (Международном союзе конькобежцев) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала.

– А кто может возглавить объединенную лыжную федерацию?

– Курс в общем уже всем понятен. Человек с политическим, предпринимательским бэкграундом должен быть. С сильными управленческими компетенциями. Таких людей в России много, – сказал Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ведомости
Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России
logoISU
logoМихаил Дегтярев
ФГССР
ФКСР (Союз конькобежцев России)
Федерация сноуборда России
ФЛГР
ФФР
ФФККР
Прослушать президента ФФКР? Спасибо, больше не хочется.
Убирайте Сихарулидзе, не позорьтесь
объединенную федерацию не возглавит просто и все
Объедините с футболом, ушу и фристайлом - будет федерация фуфлыжников!
Сихарулидзе уже послушали, достаточно. По жаргону он очевидно откинулся недавно.
А к лыжам такой руководитель отношения иметь не должен? Был уже предпринематель с большими деньгами руководителем биатлона и что?
Сложный вопрос. На самом деле успешные примеры, причем вообще в мире, есть по одной категории людей, и по второй. Вяльбе конечно в структуре должна остаться в любом случае
Не пойдёт по ходу Вяльбе с Дектяревым в баню! Не нужны эффективные специалисты.
Так чего, Сиха-то уберут? Его уже послушали
🤞
А зачем объединять всё подряд я понимаю так рулить легче но это же совсем другая специфика причём здесь ледовые виды , Хоккей , Фигурное катание и условный кёрлинг это разная история . тогда нужно волейбол , футзал, гандбол и баскетбол объединить они все в залах ) . да и ISU это неправильно конькобежцы и фигуристы кроме льда и то что на коньках дальше ноль общего , если в Биатлоне и Лыжах могут быть переходы спортсменов из одного в другой то в этих двух ледовых нет .
Смотря как проводить объединение. Если по уму, то над Вяльбе будет Губер. Один человек на заседании лучше, чем множество. Если управленец хороший, тогда он будет просто более точечно распределять ресурсы между отделами. Что бы условный Дягтерев не вникал ни во что, кроме уже финансовых отчётов. Он всё равно ни в чём не разбирается. Потому ему нужен человек, который переведёт с лыжного языка на банный. Если сделать так, тогда это породит большую децентрализацию и более точечное управление.

А если сделать как в России, тогда Вяльбе на выход и один человек будет руководить большой группой, не сможет нормально вникнуть и всё развалится.
между шорт-треком и конькобежным спортом не может быть переходов?
Фигурное надо с шахматами, чтобы Мандарина точно попёрли поганой метлой.
А вас критерии РУКОВОДИТЕЛЯ объединенной федерации не напрягли?! «Человек с политическим и предпринимательским бэкграундом»?!🙈🙈🙈… Был уже такой в биатлоне… Прохоров, предприниматель и что?! Боюсь плакали наши лыжные успехи… разбегутся наши талантливые ребята по зарубежным федерациям с таким вот «эффективными менеджментом», которому придется АЗЫ необходимости затрат на хорошие лыжи, вакс-грузовик, тредбан и подготовку в горах Европы для хороших результатов на КМ объяснять🤨🤨🤨
