Дегтярев об объединении федераций: «По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения»
Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об объединении спортивных федераций.
– Следующее объединение федераций, которое вы затеяли, – это лыжные? Или ледовые тоже?
– По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и «льда», бояться этого не надо. В самой ISU (Международном союзе конькобежцев) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала.
– А кто может возглавить объединенную лыжную федерацию?
– Курс в общем уже всем понятен. Человек с политическим, предпринимательским бэкграундом должен быть. С сильными управленческими компетенциями. Таких людей в России много, – сказал Дегтярев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ведомости
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Убирайте Сихарулидзе, не позорьтесь
А если сделать как в России, тогда Вяльбе на выход и один человек будет руководить большой группой, не сможет нормально вникнуть и всё развалится.