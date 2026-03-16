  • Дегтярев об обжаловании отстранения: «Мы иногда за уши некоторых спортсменов вытягивали в суд, потому что нет опыта, не понимают перспективы»
Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о судебных исках в международные спортивные федерации.

– Мы выиграли четыре арбитража, добились допуска саночников, бобслеистов, лыжников и игроков в настольный теннис. В стадии судебного разбирательства допуск биатлонистов – это индивидуальные иски спортсменов. Мы им оказываем финансовую и юридическую помощь со стороны ОКР.

Идет тяжба со Всемирной федерацией керлинга, готовится иск к Международной федерации хоккея на льду. Еще несколько десятков спортсменов при поддержке ОКР выразили готовность посудиться со своими федерациями за утраченные возможности – медали Олимпийских игр в Милане. Мы полностью разделяем их желание наказать федерации швейцарским франком и поможем в судах.

– А какая роль ОКР в судебных процессах?

– Во всех тяжбах, в которых участвуют наши спортсмены или федерации, мы выступаем третьей стороной и поддерживаем их юридически и частично финансово через наших адвокатов в Швейцарии. У нас работает целое адвокатское бюро в Лозанне. Я встречался с ними, когда был там последний раз. Хорошая, очень сильная команда, ну и налицо результаты, в общем-то.

– То есть, условно, спортсмен, который сейчас это прочитает, может обратиться в ОКР, если еще этого не сделал?

– Для начала он должен обратиться в свою федерацию. Потому что мы иногда за уши некоторых спортсменов вытягивали в суд, потому что нет опыта, не понимают перспективы. Лыжник Савелий Коростелев и лыжница Дарья Непряева, наоборот, в инициативном порядке были готовы судиться, отсудили себе право быть на Олимпиаде, отобрались и хорошо выступили.

– Лыжник Александр Большунов недавно говорил в интервью, что не знал, что ему делать в подобной ситуации...

– Это вопрос к нему и его федерации. Роль федерации – мотивировать спортсмена на борьбу, защищать, просвещать, поддерживать юридически, да и в медиа в том числе, – рассказал Дегтярев.

Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ведомости
Вытащите Сихарулидзе за уши
Ему и так хорошо. С мандаринами.
Лучше пните из кресла посильнее
Обратите внимание на ФК! Тут федерация наоборот отговаривает спортсменов!
Вот бы ознакомить Дегтярева с высказываниями Сихарулидзе
Жаль, что Дегтярев не фанат фигурного катания, мог бы надавить на функционеров. Уж он точно знает, что фигурное катание приносило столько лет практически гарантированные медали на ОИ. Окко вчера опубликовали данные, что большая часть просмотров ОИ пришлась на фигурное катание.
Последний абзац про роль федерации можно,наверное,не только "людишкам" прочитать..
Дегтярев - молодец. Кто бы что не говорил про него. Просто пытается работать и что-то делать. Потому что отдельные функционеры и этого не могут и не хотят. Сидят на пятых точках ровно и всё
Это троллинг какой-то тонкий? Он вредитель и самодур, который заботится исключительно о своей "пятой точке", ему на спорт наплевать в принципе. Он как всякие попы епископы, метрополиты, патриархи, которые верят не в бога а в деньги
согласен, лайк
Дегтярёв знает о существовании Сихарулидзе и о его видении ситуации?
С некоторыми нашими федерациями врагов не надо. Валиевой помогли судиться. Хотя казалось нанять хороших юристов не такая уж сложная задача.
Михаил Дегтярев -- выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета и прочих ВУЗ-ов.
5 дипломов о высшем образовании.
Доктор юридических наук.
Майор в запаса, место службы неизвестно.
Орден Александра Невского (2023) — за вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.
Великий человек велик во всём ☝️
Непряева и Коростелев судились? Они заявки на нейтральный статус подавали, а не иски. На основании обжалованного отказа ФИС о допуске лыжников и сноубордистов.
Непряева и Коростелев были соучастниками иска в КАС, одним из требований был немедленный допуск, его отклонили
И все кто подавал от лыжников впоследствии заявки были соучастниками, нет же? То есть Дегтярев так представил, что вот они подали, поэтому их доступили. Но они формально вступили в процесс и на общих основаниях допускались через подачу заявок, верно?
