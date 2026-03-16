Дегтярев об обжаловании отстранения: «Мы иногда за уши некоторых спортсменов вытягивали в суд, потому что нет опыта, не понимают перспективы»
Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о судебных исках в международные спортивные федерации.
– Мы выиграли четыре арбитража, добились допуска саночников, бобслеистов, лыжников и игроков в настольный теннис. В стадии судебного разбирательства допуск биатлонистов – это индивидуальные иски спортсменов. Мы им оказываем финансовую и юридическую помощь со стороны ОКР.
Идет тяжба со Всемирной федерацией керлинга, готовится иск к Международной федерации хоккея на льду. Еще несколько десятков спортсменов при поддержке ОКР выразили готовность посудиться со своими федерациями за утраченные возможности – медали Олимпийских игр в Милане. Мы полностью разделяем их желание наказать федерации швейцарским франком и поможем в судах.
– А какая роль ОКР в судебных процессах?
– Во всех тяжбах, в которых участвуют наши спортсмены или федерации, мы выступаем третьей стороной и поддерживаем их юридически и частично финансово через наших адвокатов в Швейцарии. У нас работает целое адвокатское бюро в Лозанне. Я встречался с ними, когда был там последний раз. Хорошая, очень сильная команда, ну и налицо результаты, в общем-то.
– То есть, условно, спортсмен, который сейчас это прочитает, может обратиться в ОКР, если еще этого не сделал?
– Для начала он должен обратиться в свою федерацию. Потому что мы иногда за уши некоторых спортсменов вытягивали в суд, потому что нет опыта, не понимают перспективы. Лыжник Савелий Коростелев и лыжница Дарья Непряева, наоборот, в инициативном порядке были готовы судиться, отсудили себе право быть на Олимпиаде, отобрались и хорошо выступили.
– Лыжник Александр Большунов недавно говорил в интервью, что не знал, что ему делать в подобной ситуации...
– Это вопрос к нему и его федерации. Роль федерации – мотивировать спортсмена на борьбу, защищать, просвещать, поддерживать юридически, да и в медиа в том числе, – рассказал Дегтярев.
Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль
5 дипломов о высшем образовании.
Доктор юридических наук.
Майор в запаса, место службы неизвестно.
Орден Александра Невского (2023) — за вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.