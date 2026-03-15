  • Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026
Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Российские атлеты с флагом приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады.

Российские атлеты с флагом страны приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии.

Мероприятие проходит на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д’Ампеццо.

Знаменосцами сборной России были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. На церемонии присутствуют все шесть российских спортсменов, участвовавших в Играх. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
В итоге: у нас вновь есть флаг, есть гимн и целая россыпь медалей!
Спасибо всем нашим ребятам!
Ответ Молоко
Ответ Никита Рудых
Кое-кого хрена на «Вы»?
Золотых медалей завоевали больше, чем спортсменов приехало. Круто выступили
Молодцы!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ну что. Мы 8 раз выиграли на этих играх, 8 раз звучал гимн России, мы заняли 3 место в медальном зачете, в тройке лучших, и это вшестером. В рамках МПК мы теперь полноценный участник паралимпийского движения, с флагом и гимном. У МПК есть свои рекомендации другим федерациям допускать россиян без ограничений. Это открывает простор для получения допуска в других паралимпийских видах спорта, в судебном порядке точно, так как судебная практика сформировалась. Так что ждём большую сборную России на летних играх 2028, а потом в зимних играх 2030, а не как сейчас 6 человек.

И надеемся, что также будет и в олимпийском движении.
Готовый сценарий для отличного фильма - как вот был "Путь наверх" (пусть и неоднозначный с кучей ляпов и плагиата, но всё же эмоциональный и с историей красивой победы). Так и здесь. Всему вопреки и на фоне ненависти со стороны всяких шавок. Вшестером. 2 медали на человека и три золота в последний день. Надеюсь, что-то снимут на эту тему. И что-нибудь хорошее, а не лабуду.
Очередную лабуду про Рюриковичей сняли,восхваляют, а про героев- современников художественное кино не спонсируют, иссякли таланты.. Только коммерческие проекты, неужели кто то смотрит это, ни уму не сердцу😒
С флагом, с гимном! Урезанным составом навели шороху. Красавцы
Браво! Молодцы!
Гордимся ребятами !!! Отдельное спасибо и восторг для Анастасии Багиян ) Умница !
Спасибо за яркое достойное выступление! Спортсмены - гордость страны!!! Искренне радуемся вместе с ними!!!
Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами заняла 3-е место, победил Китай, США – 2-е
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68
Рекомендуем
Главные новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
35 минут назад
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
сегодня, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
сегодня, 10:20
Линдси Вонн: «Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Только время покажет, и я дам знать, когда приму решение»
сегодня, 10:08
Бородавко об Устюгове: «Рано или поздно у всех карьера идет к закату. Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека»
сегодня, 09:44
«Я не уверен, что Большунов сможет пробиться в топ-8. Он выглядит лишь тенью себя». Норвежский журналист Салтведт об итогах марафона на Кубке мира
сегодня, 09:24
ВЦИОМ: 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране
сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Рекомендуем