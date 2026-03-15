Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Российские атлеты с флагом страны приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии.

Мероприятие проходит на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д’Ампеццо.

Знаменосцами сборной России были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. На церемонии присутствуют все шесть российских спортсменов, участвовавших в Играх. Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев , сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда заняла третье место в медальном зачете.

Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады – всего с 6 спортсменами!