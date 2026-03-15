Прыжки с трамплина. Кубок мира. Наито победил, Ланишек – 2-й, Аалто – 3-й

Японец Наито победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Осло.

Японский прыгун с трамплина Томофуми Наито победил на этапе Кубка мира в Осло. Результаты были определены по одной попытке. Прыжки с трамплина Кубок мира Осло, Норвегия HS134 1. Томофуми Наито (Япония) – 128,7 балла (131,5 м) 2. Анже Ланишек (Словения) – 128,6 (127,0) 3. Антти Аалто (Финляндия) – 127,6 (131,0) 4. Наоки Накамура (Япония) – 125,2 (131,0) 5. Нико Кютосахо (Финляндия) – 122,4 (128,0) 6. Штефан Эмбахер (Австрия) – 120,4 (127,5) 7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 119,5 (134,0) 8. Исак Андреас Лангму (Норвегия) – 119,3 (125,5) 9. Домен Превц (Словения) – 118,5 (127,5) 10. Тейт Франц (США) – 117,5 (126,0)