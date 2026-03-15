Прыжки с трамплина. Кубок мира. Наито победил, Ланишек – 2-й, Аалто – 3-й
Японец Наито победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Осло.
Японский прыгун с трамплина Томофуми Наито победил на этапе Кубка мира в Осло. Результаты были определены по одной попытке.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Осло, Норвегия
HS134
1. Томофуми Наито (Япония) – 128,7 балла (131,5 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 128,6 (127,0)
3. Антти Аалто (Финляндия) – 127,6 (131,0)
4. Наоки Накамура (Япония) – 125,2 (131,0)
5. Нико Кютосахо (Финляндия) – 122,4 (128,0)
6. Штефан Эмбахер (Австрия) – 120,4 (127,5)
7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 119,5 (134,0)
8. Исак Андреас Лангму (Норвегия) – 119,3 (125,5)
9. Домен Превц (Словения) – 118,5 (127,5)
10. Тейт Франц (США) – 117,5 (126,0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
