Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»

Рожков: паралимпийская делегация РФ выступила на Играх достойно и мощно.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР ) Павел Рожков подвел итоги Игр-2026 в Италии.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

«Паралимпийская делегация Российской Федерации выступила на Играх достойно и мощно. Результаты наших спортсменов и количество завоеванных наград превзошли самые смелые ожидания и приятно удивили многочисленных болельщиков.

Впервые с 2014 года мы выступали со всеми официальными атрибутами – в форме с государственной символикой и под флагом Российской Федерации. Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену.

Это яркое свидетельство высокого уровня развития паралимпийского спорта в России, который достигнут благодаря личному патронажу президента Российской Федерации Владимира Путина. На протяжении всех Игр чувствовалась его поддержка, а поздравления с победами вдохновляли на новые достижения.

Одним из залогов успешного выступления на Играх стала совместная работа Министерства спорта Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства России, спортивных федераций и субъектов нашей страны», – сказал Рожков.