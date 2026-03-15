  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»
3

Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подвел итоги Игр-2026 в Италии.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

«Паралимпийская делегация Российской Федерации выступила на Играх достойно и мощно. Результаты наших спортсменов и количество завоеванных наград превзошли самые смелые ожидания и приятно удивили многочисленных болельщиков.

Впервые с 2014 года мы выступали со всеми официальными атрибутами – в форме с государственной символикой и под флагом Российской Федерации. Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену.

Это яркое свидетельство высокого уровня развития паралимпийского спорта в России, который достигнут благодаря личному патронажу президента Российской Федерации Владимира Путина. На протяжении всех Игр чувствовалась его поддержка, а поздравления с победами вдохновляли на новые достижения.

Одним из залогов успешного выступления на Играх стала совместная работа Министерства спорта Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства России, спортивных федераций и субъектов нашей страны», – сказал Рожков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России жен
ПКР
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю наших спортсменов с отличным выступлением на Паралимпиаде!
"Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей."(с)
Это огромный успех, и огромный триумф Сборной России! Браво и низкий поклон всей команде!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
14 марта, 16:07
Павел Рожков: «На прошлом старте у Ворончихиной что-то не пошло, но она преодолела отрицательные эмоции и заслуженно завоевала серебро»
12 марта, 14:53
Рожков о ситуации с немцами на Паралимпиаде: «Наши спортсмены великие и самодостаточные. Атлеты любой страны считают за честь с ними фотографироваться»
11 марта, 11:06
Рекомендуем
Главные новости
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
19 минут назад
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
25 минут назад
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
30 минут назад
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
54 минуты назад
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
сегодня, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
сегодня, 10:20
Линдси Вонн: «Я не готова обсуждать свое будущее в лыжном спорте. Только время покажет, и я дам знать, когда приму решение»
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
сегодня, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем