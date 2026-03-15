Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»

Манжа: олимпийский контент в Okko посмотрели 15 млн пользователей.

Глава спортивного отдела Okko Олег Манжа рассказал, как трансляция Олимпиады-2026 повлияла на аудиторию стриминговой платформы.

– Как Okko получил права на Олимпиаду и во сколько сервису обошелся показ Игр?

– Мы подписали контракт за пару недель до старта Игр. Нас выбрали в том числе потому, что понимали – мы сможем качественно показать Олимпиаду в России. У нас есть вся необходимая инфраструктура. А такие контракты многого требуют от платформы.

Игры – это экстремальная нагрузка на инфраструктуру, редакцию и продукт. Посмотрев на наш опыт по эксклюзивному показу глобальных спортивных событий, от Лиги чемпионов до Евро-2024 и Клубного чемпионата мира 2025, правообладатели предложили нам транслировать Олимпиаду полностью и эксклюзивно. Такого с Играми еще никогда не было не только в России, но и в мире – впервые все было доступно исключительно на стриминговой платформе.

Обычно основная статья расходов на Олимпиаду – это покупка прав. На нее приходится порядка 70% трат. Еще 30% уходит на производство контента и маркетинг.

– Почему сервис решил показывать Игры бесплатно? Это условие МОК или инициатива Okko?

– Это общее решение, которое было полезно всем. В первую очередь, зрителям. Всего олимпийский контент в Okko посмотрели 15 млн пользователей – это наши студии, эксклюзивные интервью, обзоры, хайлайты и так далее. Аудитория прямого эфира с соревнований – 8 млн. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35% и увеличение недельной аудитории в 2,4 раза.

События такого масштаба становятся точкой входа для новых пользователей, которые затем продолжают пользоваться сервисом, – сказал Манжа.