  • Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»

Глава спортивного отдела Okko Олег Манжа рассказал, как трансляция Олимпиады-2026 повлияла на аудиторию стриминговой платформы.

– Как Okko получил права на Олимпиаду и во сколько сервису обошелся показ Игр?

– Мы подписали контракт за пару недель до старта Игр. Нас выбрали в том числе потому, что понимали – мы сможем качественно показать Олимпиаду в России. У нас есть вся необходимая инфраструктура. А такие контракты многого требуют от платформы.

Игры – это экстремальная нагрузка на инфраструктуру, редакцию и продукт. Посмотрев на наш опыт по эксклюзивному показу глобальных спортивных событий, от Лиги чемпионов до Евро-2024 и Клубного чемпионата мира 2025, правообладатели предложили нам транслировать Олимпиаду полностью и эксклюзивно. Такого с Играми еще никогда не было не только в России, но и в мире – впервые все было доступно исключительно на стриминговой платформе.

Обычно основная статья расходов на Олимпиаду – это покупка прав. На нее приходится порядка 70% трат. Еще 30% уходит на производство контента и маркетинг.

– Почему сервис решил показывать Игры бесплатно? Это условие МОК или инициатива Okko?

– Это общее решение, которое было полезно всем. В первую очередь, зрителям. Всего олимпийский контент в Okko посмотрели 15 млн пользователей – это наши студии, эксклюзивные интервью, обзоры, хайлайты и так далее. Аудитория прямого эфира с соревнований – 8 млн. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35% и увеличение недельной аудитории в 2,4 раза.

События такого масштаба становятся точкой входа для новых пользователей, которые затем продолжают пользоваться сервисом, – сказал Манжа.

Источник: «Ведомости»
Мне понравился подход ОККО. На некоторых трансляциях комментировали люди, которые знают всё о конкретном виде спорта, очень приятно было слушать
Поддерживаю. Экстремальные дисциплины (борд и лыжи отдельный респект Демидовой и не помню как парня комментатора зовут)
Я бы сказал - практически всё трансляции комментировались бывшими спортсменами, добившимся серьёзных успехов в этих видах спорта. По крайней мере, они точно были представлены в качестве второго комментатора.
ОККО Утер нос Матч ТВ. Они нормально транслировали, репортажи вели люди знающие в основном бывшие спортсмены. Губеры и чердаки уже всём надоели.
Шикарный показ, отличные комментаторы. После Окко просто уже брезгливо матч ТВ смотреть с их губерниевыми, шнякиными и черданцевыми.
А ты на Евроспортах посмотиел бы.
После них и окко и нематчтв кажутся трансляциями блогерков . . .
Никакой злобы, уважительно, с очень большими познаниями.
Не знаю насчёт РФ и вещателей, но абсолютно уверен, что львиная доля зрителей — это хоккейный турнир. Финал просто на века, легендарный. Очень жалко, что России не было с топовым составом. Зрителей было бы ещё больше. Такой хоккей всегда хочется смотреть.
Если бы на хоккее была топовая Россия, то хоккей показывал бы не Окко, а Первый канал, и смотрели бы хоккей полстраны.
Тренером был бы Ротенберг - значит вылет в четвертьфинале...
Окко великолепно показал Олимпиаду. И без квасного патриотизма, который на федеральных каналах был бы 100%
Студии у Малахова в перерывах- это навека,ты классику не трогай((
ну все же не согласен, был он там, может не квасной, но ощутимый.
это при том чтобы было всего 10 человек, а чтобы было если была бы вся команда, все сложно представить. но в целом это понятно, им надо было хоть как-то привлечь диванных фанатов, коих большинство.
Спасибо Окко, просмотром доволен. Всё было профессионально, молодцы.
Сейчас вылезет много критиков, которые не юзают платные сервисы. Хотя 99% из них покупают после работы сигареты, чипсы, шаурмы, что-то покрепче, на это у них есть деньги. А 399₽ за месяц контента спорта, футбола, сериалов, мультфильмов и развивающих программ для детей - нет.
Те кто пользуются Сбером ,ОККО вообще бесплатно, т.к бонусы "Спасибо" действует
мне нужен футбол как был финал лч бесплатно по закону уефа
Купили бы паралимпийские - было бы на 50%!
Комментаторы профильные местами были хороши, особенно Саприн. Отличный анализ и хорошие компетенции у дяди.
Но включения из Италии и какие-то клоуны в студии, которые, такое ощущение, видели Игры впервые и часто не знали фамилии спорстменов, это печаль. Этот компонент надо подтягивать.
включения из Италии, да это мрак какой-то. Может конечно весь контент сливался на ютуб канал или тг и там это много просмотров собирало... не знаю.
тогда объяснимо.
а так ощущение, что слив денег на командировочные. Но опять же может они как-то отбили это на контенте в инете или гдезто.
Никогда не пользовался Окко, а тут решил посмотреть Олимпиаду с участием наших.... Столько эмоций... Большое спасибо Окко за возможность посмотреть Олимпиаду на высоком качественном уровне!
