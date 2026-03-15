  Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»

Российский горнолыжник Алексей Бугаев прокомментировал победу в слаломе на Паралимпиаде в Италии.

«Наверное, посвящу доченьке своей и жене любимой. Мои сладкие. Я очень скучаю. И тренерам еще раз хочу сказать большое спасибо. Я видел, как они вчера радовались за Варвару [Ворончихину], потому что я тоже здесь был. И мне очень хотелось их тоже порадовать», – сказал Бугаев.

«Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке, то на подъеме, то снова в упадке. И сегодня я просто хотел подытожить эти Игры чем-то хорошим и знаковым не только для себя, для команды, для страны. Я тоже должен золотую медаль был внести в эту копилку. И я просто рад тому факту, что мне это удалось.

Хоть я сегодня не лучшую езду показывал, потому что тяжело выдавать свои лучшие кондиции, когда ты катаешься на эмоциональных горках 10 дней подряд, и в целом физически уже не так готов. Плохо спишь, плохо ешь. Но получилось стабильно сделать первый заезд. Увидел, что мой главный соперник ошибся, я понял – это мой шанс, и я этот шанс не упустил во второй попытке.

Что касается тумана на трассе, то это нестрашно. У меня фильтр на очках классный, в нем все видно. Мне, в принципе, это не мешало. Тем более столько опыта и столько всего проехали за свою жизнь в разных условиях, это, скажем так, базовая вещь – смена погоды.

Я вспоминал перед заключительным днем свои эмоции на слаломе в Сочи. Когда я был молодой, я так же лидировал в первой попытке, с запасом поменьше. Тогда у меня чуть ли не случилась истерика на старте, очень тяжело было. И сегодня я от этого отошел – я был спокоен, понимал, что мне надо делать шаг за шагом. Что первую часть надо почувствовать, на первую волну сфокусироваться, дальше немного отпустить, темп поймать и в заключительный крутячок волну тоже поймать, не терять концентрации, просто сделать. В целом, эмоционально вторая попытка нормально получилась», – отметил спортсмен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
