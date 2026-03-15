  • Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я

Шиффрин повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Швеции. Это ее 109-я победа на КМ в карьере.

Она повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон (8), установленный в сезоне-2018/19. 

Горные лыжи

Кубок мира

Оре, Швеция

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.43,35

2. Эмма Айхер (Германия) – 0,94

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,00

4. Катарина Труппе (Австрия) – 1,09

5. Пола Молтцан (США) – 1,83

6.  Дженифера Германе (Латвия) – 1,85

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Айхер молодец, отставание в общем зачете 140 очков. Глобус вряд ли выиграет, но коленки у Микаэлы потрясутся наверняка.
Микаэлла красотка, но Айхер не даёт ейна расслабоне закончить сезон.
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
сегодня, 14:43
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
сегодня, 14:43
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
сегодня, 14:17
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68
сегодня, 14:04
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами вышла на 3-е место, лидирует Китай, США – 2-е
сегодня, 13:30
🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
сегодня, 13:23
Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
сегодня, 13:14
🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом
сегодня, 12:26
Норвежский лыжник Рее: «Иностранцы тренируются слишком мало. Они явно делают что-то неправильно»
сегодня, 11:16
Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершила карьеру
сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
вчера, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
вчера, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем