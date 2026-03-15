Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я

Шиффрин повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Швеции. Это ее 109-я победа на КМ в карьере.

Она повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон (8), установленный в сезоне-2018/19.

Горные лыжи

Кубок мира

Оре, Швеция

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.43,35

2. Эмма Айхер (Германия) – 0,94

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,00

4. Катарина Труппе (Австрия) – 1,09

5. Пола Молтцан (США) – 1,83

6. Дженифера Германе (Латвия) – 1,85