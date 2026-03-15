Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
Шиффрин повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Швеции. Это ее 109-я победа на КМ в карьере.
Она повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон (8), установленный в сезоне-2018/19.
Горные лыжи
Кубок мира
Оре, Швеция
Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.43,35
2. Эмма Айхер (Германия) – 0,94
3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,00
4. Катарина Труппе (Австрия) – 1,09
5. Пола Молтцан (США) – 1,83
6. Дженифера Германе (Латвия) – 1,85
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Айхер молодец, отставание в общем зачете 140 очков. Глобус вряд ли выиграет, но коленки у Микаэлы потрясутся наверняка.
Микаэлла красотка, но Айхер не даёт ейна расслабоне закончить сезон.
