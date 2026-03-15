  Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подвел итоги выступления российских спортсменов на Паралимпийских игра в Италии.

«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на XIV зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо – наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с 8 золотыми медалями, 1 серебряной и 3 бронзовыми.

Как неоднократно отмечал Президент России В. В. Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы.

Паралимпийские игры 2026 г. имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025 г. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России. Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также федераций.

Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее, мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку.

Сделан еще один важный шаг на пути к полноценному возвращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще и чаще», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
Согласен полностью!!! В ближайшие годы будет дикий подъем паралимпийского спорта в России благодаря Президенту!! Ура товарищи
Президент здесь каким боком? Что за раболепие?
А можно хоть что-то говорить без вводной фразы "как отмечал президент"?
Что Фетисов, что этот..
нет нельзя....
Можно, а зачем?
В предыдущей новости я так и написал - это только повод для пропаганды)
Спортсмены выигрывают для себя, а вот такие как Дегтярев используют их для пропаганды
Да. Спорт в России вне политики. Абсолютно.
Спорт вне политики, чо....
Жить и верить — это замечательно,
Перед нами — дальние пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести!
я знаю город будет
я знаю саду цвесть
когда такие люди
в стране совецкай есть !!!!!!!!!!!!!!!!
Наверное тебе сложно с первого раза понимать контекст беседы, поэтому повторю. Ты говоришь, что благодаря нему паралимпийцев допустили. Я спрашиваю, что он сделал конкретно? Ответь фактами, а слоганами из телевизора
Допуск с флагом и гимном на паралимпиаде - это слоган из телевизора или факт?Ещё 10 раз написать,чтобы дошло до тебя? 11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских атлетов в международных юношеских соревнованиях.Это факт или слоган из телевизора?Российских гандболистов допустили до международных турниров.Мало тебе фактов?Российских спортсменов по водному полу допустили на международные соревнования с 2026 года. И таких фактов ещё много,долго перечислять.
А можно вашу версию? Благодаря чему или кому допустили спортсменов?
Он хотя бы в одной речи не ссылался на президента?

"Как говорил президент"

"Благодаря президенту"

"Исходя из приказа президента"

Да его же там скоро свои же выкинут за слишком яростное нализывание, про отношение к нему в народе вообще молчу.
он думает если он так будет говорить то пронесёт...))))
Какое крутое слово! Упрочение!!!
