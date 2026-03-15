Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подвел итоги выступления российских спортсменов на Паралимпийских игра в Италии.
«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на XIV зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо – наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с 8 золотыми медалями, 1 серебряной и 3 бронзовыми.
Как неоднократно отмечал Президент России В. В. Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы.
Паралимпийские игры 2026 г. имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025 г. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России. Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также федераций.
Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее, мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку.
Сделан еще один важный шаг на пути к полноценному возвращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще и чаще», – написал Дегтярев.
Что Фетисов, что этот..
"Как говорил президент"
"Благодаря президенту"
"Исходя из приказа президента"
Да его же там скоро свои же выкинут за слишком яростное нализывание, про отношение к нему в народе вообще молчу.