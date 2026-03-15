Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68
Сборная России в составе шести человек заняла третье место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Италии.
За Россию выступали Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.
На счету российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Победу в медальном зачете одержал Китай (15-13-16), второе место – у США (13-5-6).
За китайскую команду выступали 70 человек, за США – 68.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
США - 0,33 медали на спортсмена
РФ - 2,0 медали на спортсмена
ГЕРОИ !
ГОРДИМСЯ !
Был как то на спортивной элите города
Глаза вспотели от того сколько у этих людей воли и духа
Как много для них это значит и насколько неподдельные эмоции
Хотелось бы, чтобы редакция больших спортивных ресурсов публиковала истории наших спортсменов, чтобы ими вдохновлялись не только те, кто так же имеет физические недостатки, но и обычные люди, чтоб выйти хотя бы на прогулку, взять кроссовки с полки, сделать зарядку, пробежать по парку!)
Вы знали, что Иван - ребёнок из детдома, потом интернат и тренеры, которые верили в необычных ребят, видели в них активность, напраляли, санки была лишь возможность бегать среди других ребят, а потом он становится чемпионом!
Варвара - девочка с врожденной патологией, была активным ребёнком, родители помогали в любой активности, она каталась с обычными детьми, тренер увидел в ней перспективу, не тренер особенных детей, обычный детский тренер, помог подобрать технику, узнавали на ощупь как держать баланс, как кататься, вот она красавица стоит на пьедестале!
Настя лыжница в спорте то всего 6-7 лет, как потеряла зрение, обычные секции лыж, тренеры которые поймали, а почему бы не попробовать? Когда Сергей её ведущий увидел, Настя даже коньком еще ходить особо не умела, сколько труда и целеустремлённости! Как не упасть, когда в 15 лет мир становится темнотой, а Вы слышали как во время гонки Сергей ей говорит: потерпи, Настя, дыши, дыши, спокойнее!
Он ведь не просто ведёт ее, он ее тренирует, он поддерживает!
Про каждого из наших ребят хочется увидеть историю и услышать их интервью.