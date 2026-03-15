Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026.

Сборная России в составе шести человек заняла третье место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Италии. 

За Россию выступали Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. 

На счету российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Победу в медальном зачете одержал Китай (15-13-16), второе место – у США (13-5-6).

За китайскую команду выступали 70 человек, за США – 68. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Варвара Ворончихина
Анастасия Багиян
Филипп Шеббо Монзер
Иван Голубков
Алексей Бугаев
Дмитрий Фадеев
Дорогие друзья! В следующий раз, когда вам будут рассказывать о « Великом Клебо», о эффективной спортивной системе в Норвегии, о «передовых норвежских спортивных технологиях» и прочий bullshit. Просто возьмите ты тыкните их лицом в таблицу Параолимпийских игр. Всмотритесь в нее. Вроде все те же страны. Вот тебе США, вот хозяйка Италия , тут же и северные скандинавские страны, альпийская Австрия , Франция и Швейцария. Тут Россия и Китай , Канада и Нидерланды .Ой, кого же не хватает?!! Так получается, что сама специфика Параолимпийского спорта исключает возможность использования т.н. «препаратов терапевтического исключения». Более того, организм инвалида, в целом не приспособлен для использования допинга, ввиду пагубного воздействия последнего на организм , даже для здорового профессионального спортсмена . И опять же, мы сейчас говорим о стране, где крайне высокий уровень жизни, позволяющий в том числе и особенным людям массово заниматься спортом и иметь доступ к спортивной инфраструктуре. Те в теории , в такой социальной системе и с такими технологиями, Норвегия должна доминировать в параолимпийском спорте! Но, нет! И если вы не идиот, не пропагандист и умеете сложить 2+2. Для вас будет очевиден ответ «почему». Я уверен, когда-нибудь обязательно вскроется вся эта допинговая система Норвегии. И жульничество с лыжами и прочим инвентарем . Кто смотрел лыжный марафон на ОИ поймет , что я имею ввиду . А ведь можно вспомнить еще и жульничество с экипировкой норвежцев, которое удалось вскрыть в пряжках с трамплина. Причем постепенно, эта допинговая , уверен государственная допинговая система, начинает давать сбой . Вспомните, как оба брата Бё, которые доминировали в биатлоне , вдруг , за год до олимпийских игр (!) оба (!!!) завершили спортивные карьеры . И кстати, где теперь норвежское доминирование в биатлоне ?! Его просто нет!!! Тоже в конечном счете будет и в лыжах. Просто все «великие» выгорят и внезапно завершат карьеру. P.s. Ну а наши параолимпийцы. У меня даже нет слов . У них отняли возможность нормально подготовится , лишили их возможности участвовать в соревнованиях по ходу сезона. Нашу команду еще и урезали всего до 6 спортсменов. Не хочу быть пафосным. Но любой параотлет - уже совершил подвиг, тем, что смог себя преодолеть. А ребята совершили подвиг дважды ! Просто спасибо вам ребята и низкий поклон. Вы- наша гордость и пример для подражания для всех особенных людей в РФ !!!
Фантастический результат. Молодцы!
Вот это КПД) Какие молодцы ребята, уже подзабытое ощущение радости и гордости
Комментарий скрыт
Возможно, и не смотрел. А нужно смотреть всё, чтобы понять, что спортсмены, завоевавшие на шестерых 8 золотых медалей на общемировом сореановании - молодцы?
Такие хорошие отзывы, я как будто не на спортсе
ли6ерасты уже настолько дискредитированы своими западными хозяевами, что им тупо уже нечем крыть, остается угрюмо отмалчиваться и ставить минусы)
"И один в поле воин, если он по-русски скроен" (с) народная мудрость...
Китай - 0,62 медали на спортсмена
США - 0,33 медали на спортсмена
РФ - 2,0 медали на спортсмена
Без слов.
ГЕРОИ !
ГОРДИМСЯ !
Вот эти ребята и есть герои
Был как то на спортивной элите города
Глаза вспотели от того сколько у этих людей воли и духа
Как много для них это значит и насколько неподдельные эмоции
Ребята и девчата красавцы и красавицы наши! Гордость! Когда начинаешь гуглить про каждого из них, поражает то, как каждый из них пришёл в спорт, не думая тогда вовсе о том, что когда-то они станут теми, кто даст нам возможность услышать наш гимн и увидеть флаг на международной арене!!!
Хотелось бы, чтобы редакция больших спортивных ресурсов публиковала истории наших спортсменов, чтобы ими вдохновлялись не только те, кто так же имеет физические недостатки, но и обычные люди, чтоб выйти хотя бы на прогулку, взять кроссовки с полки, сделать зарядку, пробежать по парку!)
Вы знали, что Иван - ребёнок из детдома, потом интернат и тренеры, которые верили в необычных ребят, видели в них активность, напраляли, санки была лишь возможность бегать среди других ребят, а потом он становится чемпионом!
Варвара - девочка с врожденной патологией, была активным ребёнком, родители помогали в любой активности, она каталась с обычными детьми, тренер увидел в ней перспективу, не тренер особенных детей, обычный детский тренер, помог подобрать технику, узнавали на ощупь как держать баланс, как кататься, вот она красавица стоит на пьедестале!
Настя лыжница в спорте то всего 6-7 лет, как потеряла зрение, обычные секции лыж, тренеры которые поймали, а почему бы не попробовать? Когда Сергей её ведущий увидел, Настя даже коньком еще ходить особо не умела, сколько труда и целеустремлённости! Как не упасть, когда в 15 лет мир становится темнотой, а Вы слышали как во время гонки Сергей ей говорит: потерпи, Настя, дыши, дыши, спокойнее!
Он ведь не просто ведёт ее, он ее тренирует, он поддерживает!
Про каждого из наших ребят хочется увидеть историю и услышать их интервью.
ОККО продолбался, не купив права на трансляцию Паралимпиады. Это было бы более феерично, чем одно серебро на Олимпиаде
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами заняла 3-е место, победил Китай, США – 2-е
вчера, 17:08
🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
вчера, 13:23
Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
вчера, 13:14
Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026
вчера, 20:45
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Наито победил, Ланишек – 2-й, Аалто – 3-й
вчера, 20:05
Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»
вчера, 18:57
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
вчера, 14:43
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
вчера, 14:43
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
вчера, 14:28
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
вчера, 14:17
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
