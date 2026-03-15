Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026.

Сборная России в составе шести человек заняла третье место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Италии.

За Россию выступали Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

На счету российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Победу в медальном зачете одержал Китай (15-13-16), второе место – у США (13-5-6).

За китайскую команду выступали 70 человек, за США – 68.