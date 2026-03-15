🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по сумме двух попыток показал время 45,39 секунды.
Серебро завоевал новозеландец Адам Холл, бронзу – швейцарец Робин Куше.
Это третья награда россиянина на Паралимпиаде-2026. Ранее он завоевал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Всего на счету у российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
МОК должен признать, что наша команда лучшая, близко даже никого не было бы по медалям, если бы допустили всех наших параолимпийцев.