Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по сумме двух попыток показал время 45,39 секунды.

Серебро завоевал новозеландец Адам Холл, бронзу – швейцарец Робин Куше.

Это третья награда россиянина на Паралимпиаде-2026. Ранее он завоевал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Всего на счету у российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.