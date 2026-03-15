🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх

Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. 

Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по сумме двух попыток показал время 45,39 секунды.

Серебро завоевал новозеландец Адам Холл, бронзу – швейцарец Робин Куше.

Это третья награда россиянина на Паралимпиаде-2026. Ранее он завоевал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Всего на счету у российских спортсменов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Алексей Бугаев
слалом
результаты
Вшестером 8 золотых медалей.Круто!
Вшестером 8 золотых медалей.Круто!
Очень круто👍
Вшестером 8 золотых медалей.Круто!
Плюс 1 серебро и 3 бронзы. Зеля поздравил наших паралимпийцев, введя санкции против них. Что взять с ущербного? 🤣
Поздравляю. А то для Алексея без золота вернуться было бы как-то обидно.
Молодец! Просто лучшие!
Алексей не просто взял "золото", он вывел российскую сборную на третье общекомандное место!
Это просто праздник какой-то! (с)
Нет слов, одни эмоции позитивные, какой молодец👏💪
МОК должен признать, что наша команда лучшая, близко даже никого не было бы по медалям, если бы допустили всех наших параолимпийцев.
Есть золото и у Алексея помимо двух бронзовых медалей. Молодец ! Это 8-е золото в команде и всего 12-я медаль в общей копилке. Для 6-и участников результат просто феноменальный .
Алексей, по сути, наш самый опытный спортсмен! Брал золото еще до всех ограничений и просто на опыте сейчас, в последний день, забрал то, что положено по всем заслугам, еще и с приличным отрывом! Поздравляю!
Наши спортсмены - лучшие в мире!
У меня нет слов от удивления и гордости за наших параолемпийцев!! Молодцы Спасибо им за медали 🥇 ❤️
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
15 минут назад
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
40 минут назад
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 79 спортсменов, у США – 68
54 минуты назад
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами вышла на 3-е место, лидирует Китай, США – 2-е
сегодня, 13:30
Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
сегодня, 13:14
🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом
сегодня, 12:26
