2

Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»

Российская лыжница Анастасия Багиян отреагировала на третье золото Паралимпийских игр в Италии.

Сегодня Багиян победила в гонке на 20 км с раздельным стартом. Ведущий спортсменки — Сергей Синякин.

«Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие.

Тяжелая была гонка, погода очень специфическая с дождиком», – сказала Багиян.

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Анастасия Багиян
ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
logoлыжные гонки
logoПаралимпийские игры
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И мы уже на третьем месте в зачёте, сегодня россыпь золотых🇷🇺👏🥰
Какие же они все крутые!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом
сегодня, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем