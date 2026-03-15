Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
Багиян: золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие.
Российская лыжница Анастасия Багиян отреагировала на третье золото Паралимпийских игр в Италии.
Сегодня Багиян победила в гонке на 20 км с раздельным стартом. Ведущий спортсменки — Сергей Синякин.
«Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие.
Тяжелая была гонка, погода очень специфическая с дождиком», – сказала Багиян.
«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
И мы уже на третьем месте в зачёте, сегодня россыпь золотых🇷🇺👏🥰
Какие же они все крутые!
