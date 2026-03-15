🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом

24

Лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 20 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Багиян преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Она выступает в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения. Спортсмен-ведущий Багиян – Сергей Синякин. 

Это третье золото россиянки на Паралимпиаде в Италии. Ранее она победила в спринте и в гонке с раздельным стартом на 10 км.

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
У нас Паралимпиаду транслирует в ВК лишь одна группа Vital Sport. И сейчас в трансляции забега Насти Багиян в комментариях отметилась мама, Ирина Багиян, её все благодарили за дочь. Вот такое вот
Настя, спасибо!!!
Умничка наша! С победой! 🇷🇺
Умница, красавица!! И результат офигенный - средняя скорость почти 30 км/ч!
Мои поздравления. Здоровья, радости, удачи, стать десятикратной чемпионкой ОИ! Ну, как минимум...🎇🎉👋😊
Вот кому квартиры надо давать!!!
Ответ Илья Александров_1116468028
Результаты на Паралимпиаде бомба, молодцы, бойцы!
Уважение ребятам, спортсменке и тренеру.
Че творит,гимна и флага явно много включат
Настя просто молодчина! Третье золото на Паралимпийских играх нашей красавицы!🥇🥇🥇🇷🇺
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Наито победил, Ланишек – 2-й, Аалто – 3-й
27 минут назад
Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»
сегодня, 18:57
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами заняла 3-е место, победил Китай, США – 2-е
сегодня, 17:08
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
сегодня, 14:43
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
сегодня, 14:43
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
сегодня, 14:28
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
сегодня, 14:17
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68
сегодня, 14:04
🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
сегодня, 13:23
Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
сегодня, 13:14
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
вчера, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
вчера, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
