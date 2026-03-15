🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом

Лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 20 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх-2026 в Италии.
Багиян преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Она выступает в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения. Спортсмен-ведущий Багиян – Сергей Синякин.
Это третье золото россиянки на Паралимпиаде в Италии. Ранее она победила в спринте и в гонке с раздельным стартом на 10 км.
«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза».
Источник: Спортс’’
Мои поздравления. Здоровья, радости, удачи, стать десятикратной чемпионкой ОИ! Ну, как минимум...🎇🎉👋😊