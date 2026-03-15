Норвежский лыжник Рее: «Иностранцы тренируются слишком мало. Они явно делают что-то неправильно»
Норвежские лыжники высказались о результатах марафона на Кубке мира в Холменколлене.
В коньковом масс-старте на 50 км норвежцы заняли первые восемь мест. Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен, третьим – Мартин Нюэнгет.
Четвертое место занял Андреас Фьюрен Рее, пятое – Каспер Эрлан, шестое – Симен Хегстад Крюгер, седьмое – Ховард Мусебю, восьмое – Ивер Тильхейм Андерсен. Россиянин Савелий Коростелев финишировал 10-м.
Амундсен: Я считаю, что на первых трех кругах было много иностранцев, которые просто лезли вперед в пелотоне. А спустя 10 минут начинали отставать. Кому это надо? Это немного раздражает нас, кто идет впереди.
Я удивлен, особенно шведами. У многих была возможность долго готовиться к «полтиннику», не бегать спринты и тому подобное. Я удивлен, что больше иностранных спортсменов не смогли удержаться.
Нюэнгет: У меня такое ощущение, что, когда кто-то спрашивает, им кажется, будто все слишком просто, чтобы быть правдой. Да, мы тренируемся довольно много. Я очень много тренируюсь один, и на это есть причина. Те, кто просится потренироваться со мной, в следующий раз уже не приходят. Потому что не выдерживают. Так что пусть скажут «спасибо» сами себе за такой результат.
Рее: К этому, к сожалению, уже привыкли. В Норвегии много голодных до побед спортсменов. Многие иностранцы, возможно, уже немного «наелись» после Олимпиады.
Им нужно ехать домой и тренироваться. Им действительно нужно что-то менять. Я думаю, что в целом они тренируются слишком мало. У меня нет полного представления о том, чем они занимаются, но они явно делают что-то неправильно. В этом нет сомнений.
Может вообще на кубках мира,чемпионатах,олимпиадах одним норвежцам бегать?
Зачем еще какие-то иностранцы?
Хотя насчет французов, итальянцев и остальных они правы. Про шведов вообще молчу, их мужские лыжи мертвы. За 4 года так никого и не появилось, кто может на дистанционных гонках стабильно навязывать норвежцам борьбу. После Олимпиады была надежда на Деложа, но он либо ещё не готов к марафонам, либо является этаким французским Спицовым, который показывает топовые результаты только на ОИ.
Ладно, думаю Савелий к следующему Холменколлену уже получше будет, в коньке прокачается. Может и ещё кто-то из наших подтянется, Большунов с Ардашевым пассажирами точно не были бы.
ТИ получают и россияне.