  • Норвежский лыжник Рее: «Иностранцы тренируются слишком мало. Они явно делают что-то неправильно»
Норвежские лыжники высказались о результатах марафона на Кубке мира в Холменколлене.

В коньковом масс-старте на 50 км норвежцы заняли первые восемь мест. Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен, третьим – Мартин Нюэнгет.

Четвертое место занял Андреас Фьюрен Рее, пятое – Каспер Эрлан, шестое – Симен Хегстад Крюгер, седьмое – Ховард Мусебю, восьмое – Ивер Тильхейм Андерсен. Россиянин Савелий Коростелев финишировал 10-м.

Амундсен: Я считаю, что на первых трех кругах было много иностранцев, которые просто лезли вперед в пелотоне. А спустя 10 минут начинали отставать. Кому это надо? Это немного раздражает нас, кто идет впереди.

Я удивлен, особенно шведами. У многих была возможность долго готовиться к «полтиннику», не бегать спринты и тому подобное. Я удивлен, что больше иностранных спортсменов не смогли удержаться.

Нюэнгет: У меня такое ощущение, что, когда кто-то спрашивает, им кажется, будто все слишком просто, чтобы быть правдой. Да, мы тренируемся довольно много. Я очень много тренируюсь один, и на это есть причина. Те, кто просится потренироваться со мной, в следующий раз уже не приходят. Потому что не выдерживают. Так что пусть скажут «спасибо» сами себе за такой результат.

Рее: К этому, к сожалению, уже привыкли. В Норвегии много голодных до побед спортсменов. Многие иностранцы, возможно, уже немного «наелись» после Олимпиады.

Им нужно ехать домой и тренироваться. Им действительно нужно что-то менять. Я думаю, что в целом они тренируются слишком мало. У меня нет полного представления о том, чем они занимаются, но они явно делают что-то неправильно. В этом нет сомнений.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Dagbladet
У иностранцев просто нет астмы...
Ответ NoThanks
Как известно, болеют астмой исключительно норвежцы и только когда побеждают.
Ответ NoThanks
И не все сильнейшие спортсмены соревнуются с ними здесь и сейчас...
Еще и лыжи иностранцев тренируются неправильно
Я считаю, что на первых трех кругах было много иностранцев...
Может вообще на кубках мира,чемпионатах,олимпиадах одним норвежцам бегать?
Зачем еще какие-то иностранцы?
Сколько понтов-то. Забыли уже как их Большунов 2 года подряд разделывал под орех на этом марафоне, в 2019 наши вообще весь пьедестал взяли.
Хотя насчет французов, итальянцев и остальных они правы. Про шведов вообще молчу, их мужские лыжи мертвы. За 4 года так никого и не появилось, кто может на дистанционных гонках стабильно навязывать норвежцам борьбу. После Олимпиады была надежда на Деложа, но он либо ещё не готов к марафонам, либо является этаким французским Спицовым, который показывает топовые результаты только на ОИ.
Ладно, думаю Савелий к следующему Холменколлену уже получше будет, в коньке прокачается. Может и ещё кто-то из наших подтянется, Большунов с Ардашевым пассажирами точно не были бы.
Ответ limitforever
Так он и говорил не о россиянах. Скорее всего - конкретно о шведах, у норвежцев к ним давняя "любовь".
Ответ limitforever
это когда и где он их разделывал 2 года подряд? Юниоры меня не интересуют. Китай (2022) там и 30 км. не было, а посчитали за 50, а уж сколько его разделывали норги вы забыли посчитать.
Ф - фарма. Фарма делает разницу. Тчк
Ответ sportyara
Какая фарма? И почему она недоступна остальным?
Ответ Ludas
Мощная, конечно. Детали узнаем лет через 10-20, как и всегда в таких случаях.
А может иностранцам просто тупо не повезло болеть "правильными" болезнями?
Ответ udoout
Не надоело эту чушь писать?
ТИ получают и россияне.
Ответ udoout
А что им мешает ими "болеть" ?
Не помню, чтоб в 2019 наши лыжники такие интервью давали, когда топ 4 были российские лыжники
Кто-то тренируется неправильно, а кто-то из неправильной страны. Одни норвежцы правильные)
А мне вот интересно, а сколько норвежцев бегают с терапевтическими исключениями...т.е. с легализованным допингом?
Ответ nasa937
А сколько россиян с такими исключениями неинтересно узнать?
Ответ nasa937
Можно посмотреть статистику в отчётах ВАДА и удовлетворить свое любопытство.
Какие-то сверхлюди просто) причем не один кто-то, а прям все норги) удивительно)
