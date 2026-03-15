Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершила карьеру

Финская лыжница Криста Пярмякоски завершила спортивную карьеру.

Марафон в Холменколлене, где она стала 20-й, был ее последней гонкой на Кубке мира.

Пярмякоски 35 лет, она является пятикратным призером Олимпийских игр (0-2-3).

Также на ее счету семь наград чемпионатов мира (0-2-5).