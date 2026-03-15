Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершила карьеру

Лыжница Пярмякоски завершила спортивную карьеру в 35 лет.

Финская лыжница Криста Пярмякоски завершила спортивную карьеру.

Марафон в Холменколлене, где она стала 20-й, был ее последней гонкой на Кубке мира.

Пярмякоски 35 лет, она является пятикратным призером Олимпийских игр (0-2-3).

Также на ее счету семь наград чемпионатов мира (0-2-5).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
Криста Пярмякоски (Лахтенмяки)
лыжные гонки
сборная Финляндии жен
4 комментария
Спасибо за всё , Криста и удачи в будущем !
Удачи Кристина в твоей дальнейшей жизни и спасибо за все👏👏👏🇫🇮
Удачи в дальнейшем. Всегда болел за нее и за Кертту. Кто же придет на их место..?
Ответ Гранитный камушек в груди
Удачи в дальнейшем. Всегда болел за нее и за Кертту. Кто же придет на их место..?
Пока кресла пустые.
Матинтало не оправдала надежд, ей и Ясми Йоенсуу которая в спринте в этом году 30. Очень маловероятно они выстрелят. Ещё хуже результаты у Ниссинен которая на год младше.
Дальше по возрасту и результатам Рууту но она даже в 20ку не всегда попадает.
