Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски завершила карьеру
Марафон в Холменколлене, где она стала 20-й, был ее последней гонкой на Кубке мира.
Пярмякоски 35 лет, она является пятикратным призером Олимпийских игр (0-2-3).
Также на ее счету семь наград чемпионатов мира (0-2-5).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
Матинтало не оправдала надежд, ей и Ясми Йоенсуу которая в спринте в этом году 30. Очень маловероятно они выстрелят. Ещё хуже результаты у Ниссинен которая на год младше.
Дальше по возрасту и результатам Рууту но она даже в 20ку не всегда попадает.