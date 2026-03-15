  • Голубков о победе в гонке на 20 км: «Мне сегодня так было хорошо – даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше»
Голубков о победе в гонке на 20 км: «Мне сегодня так было хорошо – даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше»

Российский лыжник Иван Голубков прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх-2026.

Это второе золото Голубкова на Играх – ранее он победил в гонке на 10 км сидя.

«Просто нет слов. Мне сегодня так было хорошо, даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше. Я это уже не раз проверял на себе. В подобную погоду очень уверенно держусь.

Что касается желтой карточки, то, к сожалению, вчера ко мне придрались. Где-то увидели, что приподнимаюсь. Хотя я 20 лет уже бегаю, ни разу не придирались. Утром чуть-чуть понервничал, но, когда стартовал, мысли прочь. Я обязательно сейчас переоденусь и быстренько схожу к ребятам, поздороваюсь. Во время гонки слышал, как мне кричали, все громче и громче», – добавил Голубков.

«После победы подходили спортсмены из других стран, друзья белорусы, китайцы, корейцы, итальянцы, бразильцы, все от души поздравляют, очень рады. Общение с иностранными СМИ проходит нормально. Сегодня спрашивали о гонке, самочувствии.

В первый день только спросили, что думаете, что другие страны против, что вы здесь выступаете? Но это на самом деле мелочь. Меня не касается, я приехал выступать», – приводит слова Голубкова ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Иван Голубков
Просто красавчик💪
