🥇 Лыжник Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпиаде-2026

Лыжник Голубков завоевал золото в гонке на 20 км сидя на Паралимпиаде.

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии.

Голубков показал результат 51 минута 55,0 секунды. Он выступает в категории LW11,5 (спортсмены со значительными нарушениями функций ног).

Для российского спортсмена это вторая золотая медаль Паралимпиады-2026, ранее он победил в гонке на 10 км сидя. Он также является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Всего на счету сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. Спортсмены выступают на Паралимпиаде с флагом и гимном страны.