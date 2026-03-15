  • 🥇 Лыжник Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпиаде-2026
Лыжник Голубков завоевал золото в гонке на 20 км сидя на Паралимпиаде.

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии.

Голубков показал результат 51 минута 55,0 секунды. Он выступает в категории LW11,5 (спортсмены со значительными нарушениями функций ног).

Для российского спортсмена это вторая золотая медаль Паралимпиады-2026, ранее он победил в гонке на 10 км сидя. Он также является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Всего на счету сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. Спортсмены выступают на Паралимпиаде с флагом и гимном страны. 

Иван Голубков
С уверенностью можно сказать, что это великолепное выступление наших паралимпийцев на этой олимпиаде! Надеюсь на нашей родине они получат заслуженные вознаграждения!
Машина!! Поздравляем!!
Такой молодец!
Люди с неограниченными возможностями!
Молодец Иван ! С победой и второй золотой медалью, которая стала уже 10-й в общей копилке команды, из них 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых. Великолепный командный результат !
Парни и девушки паралимпийцы сделаны из титана, дают огня на Паралимпиаде
Ребята большие молодцы! Смотрела гонку Вани, так он вообще шансов никому не дал с первой же отметки! 💪💪💪 вот это плечевой пряс , я вам скажу ребят!
Ребята, куда так разогнались, вас же опять отстранят)
Иван великолепный!
Молодец Иван! Достойное выступление наших паралимпийцев!👏👏👏
