Трехкратный чемпион мира по горным лыжам Алексис Пинтуро объявил о завершении карьеры

Французский горнолыжник Алексис Пинтуро объявил, что завершает карьеру спортсмена.

34-летний Пинтуро – трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и пятикратный призер ЧМ. Игры-2026 в Италии спортсмен пропустил.

«Это решение было принято довольно давно. В прошлом году, когда я возвращался после травмы, я рассматривал возможность провести еще максимум один-два сезона.

Хотя я думал о выступлении на Олимпиаде, ограничения из-за восстановления после травм не позволили достичь этой цели. Я решил, что сейчас самое время сделать выбор. Стимул продолжать карьеру уже недостаточно велик. Продолжать соревноваться до Олимпиады-2030 немыслимо, это слишком долго», – сказал Пинтуро.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
Алексис Пинтуро
После ухода Хиршера из белого цирка, казалось чт, теперь то Пинтуро точно будет номером один на КМ. По крайней мере в слаломных дисциплинах то точно.
Но увы,как то не сложилось,вроде и рядовой этап на кубке мира больше не выигрывал.
