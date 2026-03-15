Трехкратный чемпион мира по горным лыжам Алексис Пинтуро объявил о завершении карьеры
34-летний Пинтуро – трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и пятикратный призер ЧМ. Игры-2026 в Италии спортсмен пропустил.
«Это решение было принято довольно давно. В прошлом году, когда я возвращался после травмы, я рассматривал возможность провести еще максимум один-два сезона.
Хотя я думал о выступлении на Олимпиаде, ограничения из-за восстановления после травм не позволили достичь этой цели. Я решил, что сейчас самое время сделать выбор. Стимул продолжать карьеру уже недостаточно велик. Продолжать соревноваться до Олимпиады-2030 немыслимо, это слишком долго», – сказал Пинтуро.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
Но увы,как то не сложилось,вроде и рядовой этап на кубке мира больше не выигрывал.