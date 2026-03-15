Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян
Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпиады-2026.
Сборная Украины приняла решение пропустить церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за участия россиян. Об этом заявили в Паралимпийском комитете Украины.
Украинская делегация также не участвовала в церемонии открытия Паралимпиады.
Российские спортсмены выступали на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны.
Церемония закрытия пройдет 15 марта, начало – в 22:30 по московскому времени. Знаменосцами сборной России будут горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
