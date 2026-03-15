Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян

Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпиады-2026.

Сборная Украины приняла решение пропустить церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за участия россиян. Об этом заявили в Паралимпийском комитете Украины.

Украинская делегация также не участвовала в церемонии открытия Паралимпиады.

Российские спортсмены выступали на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны.

Церемония закрытия пройдет 15 марта, начало – в 22:30 по московскому времени. Знаменосцами сборной России будут горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

