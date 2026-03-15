  • Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян
Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян

Сборная Украины приняла решение пропустить церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за участия россиян. Об этом заявили в Паралимпийском комитете Украины.

Украинская делегация также не участвовала в церемонии открытия Паралимпиады.

Российские спортсмены выступали на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны. 

Церемония закрытия пройдет 15 марта, начало – в 22:30 по московскому времени. Знаменосцами сборной России будут горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. 

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Очень хорошая новость!
Ответ Potapson
Ах, какая большая потеря! 🤡
Воздух чище будет
Просто лишают себя праздника.
А всем остальным уже плевать, повестка ушла.
Ответ mit-byer
ну да, сейчас на повестке ормузский пролив
Как же им наплевать на своих паралимпийцев для которых это событие жизни.
Позорище.
Бандерлоги с возу, кобыле легче.
Они будут ходить по Милану с протянутой рукой и словами "дай"
Да и хрен с ними.
Отличная новость !
Спорт должен оставаться маяком надежды, объединяющим весь мир
Материалы по теме
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами заняла 3-е место, победил Китай, США – 2-е
вчера, 17:08
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
14 марта, 16:07
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
14 марта, 12:51
Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026
вчера, 20:45
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Наито победил, Ланишек – 2-й, Аалто – 3-й
вчера, 20:05
Рожков о Паралимпиаде-2026: «Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену»
вчера, 18:57
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами заняла 3-е место, победил Китай, США – 2-е
вчера, 17:08
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
вчера, 14:43
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
вчера, 14:43
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
вчера, 14:28
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
вчера, 14:17
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 70 спортсменов, у США – 68
вчера, 14:04
🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
вчера, 13:23
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем