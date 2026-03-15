Савелий Коростелев: «Международная часть сезона окончена. Чуть на печи полежать и заканчивать там, откуда начали»

Коростелев: международная часть сезона окончена.

Лыжник Савелий Коростелев сообщил, что в этом сезоне закончил выступления на международных стартах.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступал на Кубке мира и Олимпийских играх. На его счету бронза на этапе КМ в Лахти (10 км, «разделка» классикой) и серебро на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере (20 км, коньковый масс-старт).

«Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к частичке истории. Чуть на печи полежать и заканчивать сезон там, откуда начали», – написал Коростелев, который выступит в финале Кубка России в Кировске.

