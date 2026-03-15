Савелий Коростелев: «Международная часть сезона окончена. Чуть на печи полежать и заканчивать там, откуда начали»
Лыжник Савелий Коростелев сообщил, что в этом сезоне закончил выступления на международных стартах.
Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступал на Кубке мира и Олимпийских играх. На его счету бронза на этапе КМ в Лахти (10 км, «разделка» классикой) и серебро на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере (20 км, коньковый масс-старт).
«Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к частичке истории. Чуть на печи полежать и заканчивать сезон там, откуда начали», – написал Коростелев, который выступит в финале Кубка России в Кировске.
Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Коростелева
Жаль что не поедет в США
скорее всего визовые сложности плюс акклиматизация и общая усталость
Нечего им там делать от слова "совсем ".........есть такое слово- не рентабельно, за счёт заведения........за свои могут ехать.......однако......
Сава, дурное это - спортсмену на печи лежать. Есть у нас один такой - ну так и тот не смотря на то что, дюже талантливый, результатами давно не балует.
За о его как того Ивана-дурака многие просто обожают.
Да, дураков у нас жалеют......однако.....
