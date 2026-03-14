  • Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, как будет проходить адаптация россиян на Кубке мира после возвращения.

«Мы вправе рассчитывать на то, что при полном возвращении многие спортсмены будут показывать высокие результаты в своих дисциплинах. Это произойдет после определенной адаптации. Это было видно, когда наши молодые спортсмены, Коростелев и Непряева, начиная с конца декабря сумели за два с половиной месяца адаптироваться на этапах Кубка мира.

На мой взгляд, два с половиной месяца на адаптацию – это минимум. Лучше половина сезона или полный сезон. Речь же идет не только об адаптации к снегу, но еще и к более высоким скоростям. Ни для кого не секрет, что скорости на этапах Кубка мира несколько выше, чем на наших соревнованиях. Должно пройти определенное время, чтобы спортсмены смогли адаптироваться к более высоким скоростям», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Подожди, Юра, то есть монгол не прав со своим "приезжай, забирай медали и уезжай"? Вот это откровения от его тренера.
Материалы по теме
Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль
вчера, 21:25
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Коростелев десять раз попал в топ-10 в международных гонках сезона, Непряева – пять раз. На счету Савелия два подиума
вчера, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с шестью золотыми наградами
11 минут назад
🥇 Лыжник Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпиаде-2026
18 минут назад
Трехкратный чемпион мира по горным лыжам Алексис Пинтуро объявил о завершении карьеры
сегодня, 08:52
Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян
сегодня, 08:03
Савелий Коростелев: «Международная часть сезона окончена. Чуть на печи полежать и заканчивать там, откуда начали»
сегодня, 06:13Фото
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
вчера, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
вчера, 15:16
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
вчера, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
вчера, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
вчера, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
вчера, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
вчера, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем