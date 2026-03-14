Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»

Бородавко: адаптация российских лыжников на Кубке мира может занять весь сезон.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, как будет проходить адаптация россиян на Кубке мира после возвращения.

«Мы вправе рассчитывать на то, что при полном возвращении многие спортсмены будут показывать высокие результаты в своих дисциплинах. Это произойдет после определенной адаптации. Это было видно, когда наши молодые спортсмены, Коростелев и Непряева, начиная с конца декабря сумели за два с половиной месяца адаптироваться на этапах Кубка мира.

На мой взгляд, два с половиной месяца на адаптацию – это минимум. Лучше половина сезона или полный сезон. Речь же идет не только об адаптации к снегу, но еще и к более высоким скоростям. Ни для кого не секрет, что скорости на этапах Кубка мира несколько выше, чем на наших соревнованиях. Должно пройти определенное время, чтобы спортсмены смогли адаптироваться к более высоким скоростям», – сказал Бородавко.