  • Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии.

«Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу», – сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ворончихина завоевала на Играх две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Голубков стал паралимпийским чемпионом в гонке на 10 км сидя.

Церемония закрытия пройдет в керлинговом центре в Кортина-д’Ампеццо 15 марта и начнется в 22:30 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с шестью золотыми наградами
11 минут назад
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
вчера, 14:21
Голубков о 6-м месте в эстафете: «Показали себя с гордо поднятой головой, боролись до последнего. Я вообще не расстроился»
вчера, 10:36
Рекомендуем
Главные новости
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с шестью золотыми наградами
11 минут назад
🥇 Лыжник Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпиаде-2026
18 минут назад
Трехкратный чемпион мира по горным лыжам Алексис Пинтуро объявил о завершении карьеры
сегодня, 08:52
Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 из-за участия россиян
сегодня, 08:03
Савелий Коростелев: «Международная часть сезона окончена. Чуть на печи полежать и заканчивать там, откуда начали»
сегодня, 06:13Фото
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
вчера, 18:06
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
вчера, 15:16
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
вчера, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
вчера, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
вчера, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
вчера, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
вчера, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем