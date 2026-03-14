Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии.
«Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу», – сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Ворончихина завоевала на Играх две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Голубков стал паралимпийским чемпионом в гонке на 10 км сидя.
Церемония закрытия пройдет в керлинговом центре в Кортина-д’Ампеццо 15 марта и начнется в 22:30 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
