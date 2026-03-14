  • Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии

Российская сноубордистка Травиничева победила на Кубке Европы в Италии.

Российская сноубордистка Мария Травиничева стала первой в параллельном слаломе на Кубке Европы, который проходит в итальянском Рачинесе.

Еще одна россиянка Полина Каримова заняла третье место.

Кубок Европы

Рачинес, Италия

Параллельный слалом, женщины

1. Мария Травиничева (Россия) 

2. Пия Шоффманн (Австрия)

3. Полина Каримова (Россия)

4. Фабиана Фахин (Италия)

5. Аннамари Данча (Украина)

6. Ларисса Гассер (Швейцария)

7. София Валле (Италия)

8. Зои Янсинг (Германия)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сборная Украины жен
сборная России жен (сноуборд)
параллельный слалом (сноуборд)
Аннамари Данча
сборная Австрии жен
результаты
Кубок Европы
сноуборд
сборная Италии жен
Полина Каримова
Мария Травиничева
Замечательно! Золотая и бронзовая медаль у наших девушек! Молодцы!🥇🥉🇷🇺
Поздравляем от души!
Россия вперёд🤍💙♥️🇷🇺
Дискриминация в отношении параолимпийцев, никогда не транслируют, вот оно отношение к людям с ограниченными возможно стями.А ведь это настоящие Герои👍👍👍 и страна должна их знать и гордиться ими. Целыми днями по матчу третьесортный футбол по казывают, а там где наши побеждают на мировом уровне, эти героические люди-пара слов в новостях, мы их даже не знаем 😒Что же это за руководство такое, по озорище.
Молодцы, девчата! 👏
