Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии

Российская сноубордистка Травиничева победила на Кубке Европы в Италии.

Российская сноубордистка Мария Травиничева стала первой в параллельном слаломе на Кубке Европы, который проходит в итальянском Рачинесе.

Еще одна россиянка Полина Каримова заняла третье место.

Кубок Европы

Рачинес, Италия

Параллельный слалом, женщины

1. Мария Травиничева (Россия)

2. Пия Шоффманн (Австрия)

3. Полина Каримова (Россия)

4. Фабиана Фахин (Италия)

5. Аннамари Данча (Украина)

6. Ларисса Гассер (Швейцария)

7. София Валле (Италия)

8. Зои Янсинг (Германия)