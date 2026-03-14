Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский рассказал, кто из россиян мог бы претендовать на высокие места в марафоне Холменколлена.
Сегодня Савелий Коростелев стал 10-м в мужском масс-старте на 50 км свободным стилем. Дарья Непряева – 17-я у женщин.
«Гонку Непряевой не видел, но 17-е место… Мне кажется, те, кто сейчас стартовал на 50 км, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию на этом турнире. Прежде всего это Ардашев и Большунов у мужчин. Вот эти двое могли бы побороться за что-то серьезное», – заявил Каминский.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
74 комментария
Молодежь не дело делает, а болтает много. Пока еще и близко ничего не сделали, как подопечные Бородавко, в свое время. Болтать - не мешки ворочать. Будут результаты, тогда скажете, мол, не мешайте молодым.
Молодые тоже молодым рознь. К примеру, Митрошин или Сахаров никогда не лезут на камеру, а занимаются своим делом, и гораздо больше симпатии вызывают.
КР 2024-25 медальный зачет:
1 БОЛЬШУНОВ Александр rus 8 5 2
2 КОРОСТЕЛЕВ Савелий rus 6 6 3
3 ТЕРЕНТЬЕВ Александр rus 4 1 0
4 АРДАШЕВ Сергей rus 3 4 5
ЧР 2025 медальный зачет:
1 БОЛЬШУНОВ Александр rus 3 1 0
2 АРДАШЕВ Сергей rus 2 0 0
3 УСТЮГОВ Сергей rus 1 0 0
4 КОРОСТЕЛЕВ Савелий rus 0 2 1
Про сезон 2023-24 - вообще молчу
прибавил к этому отсутствие у нашего лыжника на КМ-ОИ как таковой команды(тренеров, смазчиков, врачей и пр. персонала), командной тактики, негативный моральный фон(флаг, гимн, шерстение соцсетей и проверка высказываний и пр.)
иии.... понял, что при прочих равных СанСаныч укатает всю эту норвежско-французскую братию с полпинка, как он это сделал в Пекине-2022.
И тут я в общем то с Каминским согласна.
ЧР 25 если убрать эстафеты опять таки кроме пролёта в скиатлоне 5ым был на подиуме в личных гонках, Большунов тоже не взял 1 подиум, по моему в вынесеном марафоне.
Поэтому разница микроскопическая.
Мне не нравятся комментарии в которых Болле затоптан, и Савелий а приори принижен.
Если брать КМ из него убраны сложные и длинные контактные гонки в которых Большунов силен. Бегают спринт, 10ки разделкой и 20 км масс стартом , в основном по равнине. Савелий все это любит , когда как для Большунова в силу возраста будет сложное с каждым годом соперничать в этих дисциплинах.