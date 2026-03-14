Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»

Каминский считает, что у Большунова были бы шансы в марафоне Холменколлена.

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский рассказал, кто из россиян мог бы претендовать на высокие места в марафоне Холменколлена.

Сегодня Савелий Коростелев стал 10-м в мужском масс-старте на 50 км свободным стилем. Дарья Непряева – 17-я у женщин.

«Гонку Непряевой не видел, но 17-е место… Мне кажется, те, кто сейчас стартовал на 50 км, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию на этом турнире. Прежде всего это Ардашев и Большунов у мужчин. Вот эти двое могли бы побороться за что-то серьезное», – заявил Каминский.