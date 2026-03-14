  • Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский рассказал, кто из россиян мог бы претендовать на высокие места в марафоне Холменколлена.

Сегодня Савелий Коростелев стал 10-м в мужском масс-старте на 50 км свободным стилем. Дарья Непряева – 17-я у женщин.

«Гонку Непряевой не видел, но 17-е место… Мне кажется, те, кто сейчас стартовал на 50 км, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию на этом турнире. Прежде всего это Ардашев и Большунов у мужчин. Вот эти двое могли бы побороться за что-то серьезное», – заявил Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Удивлена высказываниям прославленного тренера, никто не знает, как сложится та ли иная гонка в исполнении любого спортсмена.
Да, и Клэбо это показал в предыдущей гонке своим падением, не он, так его свалили. А так бы вероятно была победа ...
Ну в тексте статьи, он же сравнивает Большунова и Ардашева с Непряевой, считает, что они были бы повыше сегодня. Его право.
Я думаю, что и Васильев с Тихоноввым могли сейчас на биатлонном КМ побороться за десятку в отдельно взятых гонках.
Ответ Йенс Мустерманн
Я думаю, что и Васильев с Тихоноввым могли сейчас на биатлонном КМ побороться за десятку в отдельно взятых гонках.
А-ха-ха! Ибо ваистену!
Господи, как достали эти старперы, кстати Каминский и Бородавко моложе меня, так что могу их так называть, со своими если бы да кабы. Может сперва Каминский пусть Латыпова натренирует, а то сколько не тренирует все в одном месте так и Бородавко пусть лучше займется своей работой. Ведь сами уже никто , в голове только знания полувековой давности, уйдите и не мешайте молодежи делать дело вы уже ни на что не способны. Недавно прочитал интервью Сихарулидзе (глава фигурки) ведь он прав разнеся весь судейский и тренерский корпуса России и сетовал что бы он им не говорил они продолжают свою неперспективную деятельность и я с ним согласен, ну послушать Тарасову или Роднину ведь все вы старые вы уже не в состоянии производить ну уйдите, не мешайте, оставайтесь уважаемыми ветеранами, нет лезут и лезут в: тренеры, президенты, председатели сената ... и учат, учат и учат ... и сколько им не говори "если бы..." они продолжают если бы. Забыли "иваны не помнящие родства", что они уже в состоянии "что старый, что малый ..."
наивный так они и не готовили этих рюкзаков их готовил молодой правда туповатый сорин а чтобы критиковать Бородавко и Каминского надо иметь компетенцию а не эмоции
Так ногами Латыпов нормально. А стрельбу уже не Каминский тренирует. Какие к нему претензии?
Молодежь не дело делает, а болтает много. Пока еще и близко ничего не сделали, как подопечные Бородавко, в свое время. Болтать - не мешки ворочать. Будут результаты, тогда скажете, мол, не мешайте молодым.
Молодые тоже молодым рознь. К примеру, Митрошин или Сахаров никогда не лезут на камеру, а занимаются своим делом, и гораздо больше симпатии вызывают.
Могли бы - не могли бы, пустые слова
ля ля ля тра ля ля. любят это -бы. с этим - бы, они всех подряд уже поставили на первое место. быбышники.
Слаб нынче Санёк.
Кажется... крестись...
очередной пример шовинизма
При чем тут шовинизм???
Вспомнить 17 место Непряевой и подвести как итог,что Большунов и Ардашев смогли бы побороться за что-то более серьезное?Надеюсь это не намек на то,что им надо было с женщинами полтинник бежать?
Вообще то он "вспомнил" места Коростылева на нынешней "международке", а так же что Большунов и даже Ардашев Савву укатывали неоднократно, включая прошлый сезон:
КР 2024-25 медальный зачет:
1 БОЛЬШУНОВ Александр rus 8 5 2
2 КОРОСТЕЛЕВ Савелий rus 6 6 3
3 ТЕРЕНТЬЕВ Александр rus 4 1 0
4 АРДАШЕВ Сергей rus 3 4 5
ЧР 2025 медальный зачет:
1 БОЛЬШУНОВ Александр rus 3 1 0
2 АРДАШЕВ Сергей rus 2 0 0
3 УСТЮГОВ Сергей rus 1 0 0
4 КОРОСТЕЛЕВ Савелий rus 0 2 1
Про сезон 2023-24 - вообще молчу
прибавил к этому отсутствие у нашего лыжника на КМ-ОИ как таковой команды(тренеров, смазчиков, врачей и пр. персонала), командной тактики, негативный моральный фон(флаг, гимн, шерстение соцсетей и проверка высказываний и пр.)
иии.... понял, что при прочих равных СанСаныч укатает всю эту норвежско-французскую братию с полпинка, как он это сделал в Пекине-2022.
И тут я в общем то с Каминским согласна.
По вашей же статистике Коростелев выиграл 6 гонок против 8 у Болле и 3 у Ардашева. Плюс еще по подиумам ровен с Большуновым , 15. По очкам на КР вообще выиграл. Значит он железно как минимум он 2ой хотя бы по победам. Причём уровень Савелия с возрастом повышается а у Ардашева уже близок к критическому, а у Большунова уже будет по нисходящей.
ЧР 25 если убрать эстафеты опять таки кроме пролёта в скиатлоне 5ым был на подиуме в личных гонках, Большунов тоже не взял 1 подиум, по моему в вынесеном марафоне.
Поэтому разница микроскопическая.
Мне не нравятся комментарии в которых Болле затоптан, и Савелий а приори принижен.
Если брать КМ из него убраны сложные и длинные контактные гонки в которых Большунов силен. Бегают спринт, 10ки разделкой и 20 км масс стартом , в основном по равнине. Савелий все это любит , когда как для Большунова в силу возраста будет сложное с каждым годом соперничать в этих дисциплинах.
Все… российские спортивные ресурсы заполонили русскоговопящие хейтеры, разводящие здесь свару и называющие «черное- белым»… Трезвомыслящим и адекватным комментариям спортивных специалистов (имеющим право высказывать свое мнение) здесь больше нет места
Глава спортивного отдела Okko Манжа: «Олимпийский контент посмотрели 15 млн пользователей. Мы увидели рост спортивной аудитории на 35%»
21 минуту назад
Алексей Бугаев: «Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то в упадке»
22 минуты назад
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Айхер – 2-я, Холденер – 3-я
36 минут назад
Михаил Дегтярев: «Как отмечал президент, наши паралимпийцы своими победами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы»
47 минут назад
Сборная России из 6 человек вошла в топ-3 медального зачета на Паралимпиаде-2026. В сборной Китая – 79 спортсменов, у США – 68
сегодня, 14:04
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Россия с 8 золотыми наградами вышла на 3-е место, лидирует Китай, США – 2-е
сегодня, 13:30
🥇 Бугаев выиграл золото в слаломе на Паралимпийских играх
сегодня, 13:23
Анастасия Багиян: «Золотые медали не приелись. Эмоции очень яркие»
сегодня, 13:14
🥇 Российская лыжница Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде. Она победила в гонке на 20 км с раздельным стартом
сегодня, 12:26
Норвежский лыжник Рее: «Иностранцы тренируются слишком мало. Они явно делают что-то неправильно»
сегодня, 11:16
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
вчера, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
вчера, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
вчера, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
