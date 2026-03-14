Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Швеции. Горные лыжи Кубок мира Оре, Швеция Гигантский слалом, женщины 1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.22,41 2. Пола Молтцан (США) – 0,36 3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,75 4. Эмма Айхер (Германия) – 1,74 5. Микаэла Шиффрин (США) – 2,22 6. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,32 7. Лара Кольтури (Албания) – 2,50 8. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,55