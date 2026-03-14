Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Швеции.
Горные лыжи
Кубок мира
Оре, Швеция
Гигантский слалом, женщины
1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.22,41
2. Пола Молтцан (США) – 0,36
3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,75
4. Эмма Айхер (Германия) – 1,74
5. Микаэла Шиффрин (США) – 2,22
6. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,32
7. Лара Кольтури (Албания) – 2,50
8. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,55
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Юлия Шайб также забирает и МХГ в гигантском слаломе по итогам текущего сезона .
Микаэлла ошиблась в первой попытке, была 12-й. После второй попытки осталась 5-й. Очень жаль, т.к. готова была хорошо и могла бороться даже за победу.
