  • Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я

Австрийская горнолыжница Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Швеции.

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Швеции.

Горные лыжи

Кубок мира

Оре, Швеция

Гигантский слалом, женщины

1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.22,41

2. Пола Молтцан (США) – 0,36

3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,75

4. Эмма Айхер (Германия) – 1,74

5. Микаэла Шиффрин (США) – 2,22

6. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,32

7. Лара Кольтури (Албания) – 2,50

8. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,55

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Юлия Шайб также забирает и МХГ в гигантском слаломе по итогам текущего сезона .
Микаэлла ошиблась в первой попытке, была 12-й. После второй попытки осталась 5-й. Очень жаль, т.к. готова была хорошо и могла бороться даже за победу.
