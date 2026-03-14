  • Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина прокомментировала победу в слаломе на Паралимпиаде в Италии.

Шведка Эбба Орше, которая лидировала после первой попытки, не смогла завершить второй заезд. Ворончихина взяла второе золото на Играх – ранее она победила в супергиганте.

«Я не знаю, это вообще шок. Сегодня у меня вообще не такие эмоции, как с первым золотом. Это спорт, в первую очередь, так случается. То же самое было с Алексеем, когда он выигрывал полторы секунды и сошел за 20 метров до дистанции. Конечно, я знала, что слалом – это не самая моя сильная дисциплина, и там, где я могла, уже показала достойный результат, и сегодня каталась в свое удовольствие.

Единственное, был дождь перед второй попыткой, меня это немного смутило. Я в шоке. Я знала, что в слаломе могу хорошо проехать и показать достойный результат, но Эбба действительно серьезный соперник именно в этой дисциплине. Мы, в принципе, во всех дисциплинах с ней боремся. И она проехала неплохо первую попытку. И во второй попытке я уже это отпустила – как будет, так будет, проеду в свое удовольствие. Конечно, я рада. Но и очень жалко, что так вот – от горя до радости один шаг», – сказала Ворончихина.

«Задача‑максимум? Определенно выполнена. Я честно могу сказать: когда я выиграла первую золотую медаль, у меня уже была моя задача выполнена. Конечно, всегда хочется большего, особенно, когда ты можешь. Алексей Бугаев в пяти дисциплинах в Сочи все забрал. А сейчас это просто нереальный подарок, с которым уже можно выдыхать.

Родных я нескоро увижу, к сожалению. Потому что мы прилетим в Москву, и через несколько дней мы улетаем на Сахалин на чемпионат России.

Я безумно хочу поблагодарить не только родных, но и всех за поддержку. У нас она здесь нереальная. Когда я ехала на канатке, увидела деда, болельщиц в наших кокошниках. Меня это так поразило. Они кричали мое имя, и мне было безумно приятно, что действительно кто‑то приехал лично меня поддержать. И, конечно, нереальное количество сообщений в соцсетях получила. Если честно, нет времени пока ответить, но я обещаю, что всем отвечу, всех поблагодарю.

Мне просто хочется сказать спасибо моему тренерскому составу, потому что они мне помогли и открыли дорогу в это все. И благодаря только им у нас совершаются победы. Александр Назаров, Александр Пинаев и Евгений Пинаев. Сейчас я хочу посвятить это золото тренерскому составу.

Вторая золотая медаль мне тоже очень дорога. Просто я пока реально не понимаю, что случилось. Наши тренеры работают каждый день. Мы чуть‑чуть отдыхаем, а они работают каждый день, очень большое количество лыж делают и другой работы. Просто не высыпаются. Я хочу их поблагодарить», – добавила спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Красавица и умница какая! Полный шлем собрала и опять и гимн и флаг....пусть привыкают
