Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»

Дарья Непряева: в марафоне Холменколлена главное было не упасть в обморок.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что чудом избежала падений в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км свободным стилем. Весь подиум заняли шведки Фрида Карлссон, Линн Сван и Йонна Сундлинг, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

– Исторический марафон в Холменколлене – впервые женщины стартуют с мужчинами (стартовали с разницей в 45 минут – Спортс’’). Каковы ощущения?

– С одной стороны, я рада, что мне посчастливилось пробежать такую королевскую дистанцию именно в Холменколлене, такой исторический марафон, но это было настолько тяжело, что я рада, что доехала – не сошла.

– 17-е место – это результат формы сегодняшнего дня?

– Да. На четвертом круге мне стало настолько тяжело, потемнело в глазах, что я просто держалась с этой группой. Под конец отпустила: думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок, потому что мне было плохо.

– После четвертого места в Лахти было ожидание чего-то большего?

– Да нет, надежд не было. Я понимаю, что могу бороться с лидерами, но не сегодня. Сегодня был не мой день.

– Удалось ли захватить атмосферу Холменколлена?

– Было настолько тяжело и страшно, что на атмосферу я не обращала внимания. Видимость была практически нулевая. Нужна была максимальная концентрация на спусках, поэтому по сторонам смотреть не приходилось. Атмосферу я особо не замечала, только слышала.

– Разница между длинными гонками в России и здесь чувствуется?

– Конечно, чувствуется. Здесь много выше уровень. В России такие гонки бегать легче.

– Гонка длинная. Было ли какое-то сотрудничество в группе или каждый просто бежал сам за себя?

– Каждый бежал сам за себя. Все лезли вперед, хотели быть поближе.

– Были инциденты?

– Инцидентов было очень много. Практически все они были передо мной, мне каким-то чудом удавалось избежать падений. Прямо передо мной на спуске упала Астрид Шлинн, а кругом позже Эбба Андерссон. Я кое-как устояла дважды, это было какое-то чудо. Было очень страшно, – сказала Непряева, чьи слова приводит корреспондент Спортса’’ Мария Александрова.

