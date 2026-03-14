  • Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
25

Дарья Непряева: в марафоне Холменколлена главное было не упасть в обморок.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что чудом избежала падений в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км свободным стилем. Весь подиум заняли шведки Фрида Карлссон, Линн Сван и Йонна Сундлинг, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

– Исторический марафон в Холменколлене – впервые женщины стартуют с мужчинами (стартовали с разницей в 45 минут – Спортс’’). Каковы ощущения?

– С одной стороны, я рада, что мне посчастливилось пробежать такую королевскую дистанцию именно в Холменколлене, такой исторический марафон, но это было настолько тяжело, что я рада, что доехала – не сошла.

– 17-е место – это результат формы сегодняшнего дня?

– Да. На четвертом круге мне стало настолько тяжело, потемнело в глазах, что я просто держалась с этой группой. Под конец отпустила: думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок, потому что мне было плохо.

– После четвертого места в Лахти было ожидание чего-то большего?

– Да нет, надежд не было. Я понимаю, что могу бороться с лидерами, но не сегодня. Сегодня был не мой день.

– Удалось ли захватить атмосферу Холменколлена?

– Было настолько тяжело и страшно, что на атмосферу я не обращала внимания. Видимость была практически нулевая. Нужна была максимальная концентрация на спусках, поэтому по сторонам смотреть не приходилось. Атмосферу я особо не замечала, только слышала.

– Разница между длинными гонками в России и здесь чувствуется?

– Конечно, чувствуется. Здесь много выше уровень. В России такие гонки бегать легче.

– Гонка длинная. Было ли какое-то сотрудничество в группе или каждый просто бежал сам за себя?

– Каждый бежал сам за себя. Все лезли вперед, хотели быть поближе.

– Были инциденты?

– Инцидентов было очень много. Практически все они были передо мной, мне каким-то чудом удавалось избежать падений. Прямо передо мной на спуске упала Астрид Шлинн, а кругом позже Эбба Андерссон. Я кое-как устояла дважды, это было какое-то чудо. Было очень страшно, – сказала Непряева, чьи слова приводит корреспондент Спортса’’ Мария Александрова.

Коростелев и Непряева вернули наши лыжи на Кубок мира: 15 заездов в топ-10, есть даже медаль

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
Дарья Непряева
сборная России жен (лыжные гонки)
Кубок мира
Астрид Ойре Шлинн
Эбба Андерссон
сборная Норвегии
сборная Швеции
25 комментариев
Не сошла, молодец.
Эбба опять что ли лыжи растеряла?
Молодчина. Гоняйся! Гоняйся с лучшими
Оба участника от ФЛГР, которые в текущем сезоне бегали и в России и на КМ, утверждают, что уровень на внутренней водокачке ниже, но наверняка найдутся люди, которые это воспримут в штыки со словами, что они врут )
Йенс Мустерманн
так тут в основном ура-патриоты
Йенс Мустерманн
Конечно найдутся) скажут, а вот Саша Великий! Уделал бы норвежцев...

Мне нравятся как Савелий и Даша борются с лидерами других стран. Молодцы ребята. Будет ещё интереснее посмотреть на них в следующем сезоне, когда уже полноценно подготовятся, плюс наверняка кого-нибудь ещё из наших добавят и можно будет тактически где-то поиграть
Ааа, теперь в России легче))
Интересно как будут индивидуальные персонажи выкручиваться если Даша победит в финале КР ?
Грюденфельдер
Самое интересно, как некоторые персонажи будут выкручиваться, когда она не победит)
Wild fox
Не победить можно по многим причинам. А вот победить тут хитрее. На финише много гонок, так что посчитаем общие очки на всех , включая спринт.
когда по форме нулина - то и тут "много выше уровень". С плохой формой и в России будет трудно
Ересиарх
На Холменколлен русским, даже правильным, квоту не давали, это вам не Фалун какой-нибудь.)
